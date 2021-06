Collezione d’amare: capsule collection SS 21 performance/sfilata

Il 23 giugno 2021 alle ore 20:00 presso Cassero LGBTI + CENTER, in via Don Giovanni Minzoni 18 a Bologna, nell’ambito di Opentour 2021 si svolgerà la performance/sfilata COLLEZIONE D’AMARE CAPSULE COLLECTION S/S 21, che vedrà in scena trenta outfit beachwear, esiti del concorso di idee “Creatività, etica e sostenibilità” indetto dalla Cooperativa sociale Siamo Qua con il laboratorio sartoriale Gomito a Gomito, realizzati dagli studenti del corso di Fashion Design Triennio dell'Accademia di Belle Arti di Bologna sotto la direzione artistica della professoressa Rossella Piergallini.

La Cooperativa sociale Siamo Qua con il progetto del laboratorio sartoriale Gomito a Gomito, è impegnata da dieci anni a dare alle donne detenute nella Casa Circondariale Dozza di Bologna, l’opportunità di acquisire una dimensione professionale e creativa, una vita dignitosa e un lavoro retribuito che potrà diventare la loro professione una volta tornate ad uno stato di piena libertà.

La Cooperativa sociale ha indetto il concorso di idee, “Creatività, etica e sostenibilità” destinato agli iscritti del corso triennale di Fashion design dell’Accademia Belle Arti di Bologna, con lo scopo di dare visibilità ai giovani designer e creare un dialogo tra una realtà formativa e una sociale e produttiva, per un valore comune. Infatti, il concorso promuove la solidarietà umana e la sostenibilità ambientale, dando una seconda opportunità sia alle persone che ai tessuti ricevuti in dono e messi a disposizione dall’Associazione, pronti a prendere una nuova forma e vita grazie alla cooperazione fra le detenute e gli studenti.



Gli studenti hanno presentato modelli semplici e funzionali, con grande attenzione all’estetica e ai trend del momento, scegliendo fra i tessuti resi disponibili dalla Cooperativa, con l’obiettivo di valorizzare allo stesso tempo il legame tra artigianato, etica, tradizione e innovazione: infine le proposte più interessanti ai fini della realizzazione, secondo la filosofia del laboratorio Gomito a gomito basata sulla semplicità delle forme e affine al concetto “less is more”, saranno prodotte all’interno della sartoria del carcere e successivamente commercializzate.

Cotone leggero, jersey, organza, crȇpe, ma anche tulle, pizzi e macramé, in un tripudio di motivi marinière, optical, floreali, navy e animalier, ma non mancano le più sfavillanti paillettes a valorizzare i classici capi da vacanza, spiaggia o piscina che sia: parei, copricostumi, caftani, kimono, long o mini dress leggeri e colorati, perfetti per un cocktail in riva al mare, mostrano un design ricercato, originale e vestibile, pensato per ogni fisicità e per il massimo comfort.



Ingresso libero senza tessera, fino ad esaurimento posti disponibili

secondo le normative attuali

