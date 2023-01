Colli gaudenti: trekking alle porte di Bologna

Passeggiata storico-naturalistica con l'Associazione Vitruvio alla scoperta di cronache medievali bolognesi che ci porta in alcuni dei luoghi più suggestivi della prima collina che dalla Val d’Aposa si affaccia sul centro storico della città, terminando con un brindisi a base di birre artigianali. Nel tragitto seguiamo il sentiero che ci porta alla Chiesa di San Paolo in Monte, per scendere poi dal Colle dell’Osservanza e ritornare in via San Mamolo.