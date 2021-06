La Collina delle Meraviglie 2021: tra cultura e buon vino immersi nella natura

La terza edizione della rassegna organizzata dall’associazione Dalla Terra In Su prenderà il via domenica 13 giugno con il primo incontro con Roberto Grandi. La kermesse proseguirà tutta l’estate fino a metà settembre. Tra gli ospiti anche Pupi Avati e Stefano Bonaga.



Creare spazi per stare insieme, arricchiti dalla bellezza delle colline al tramonto e dalla possibilità di gustare del buon vino, dando l’occasione di incontrare i protagonisti della vita culturale cittadina: da Stefano Bonaga fino a Pupi Avati, passando per Jago Corazza, Fabio Bonifacci e tanti altri ancora. Torna anche quest’anno “La Collina delle Meraviglie”, kermesse curata dall’associazione Dalla Terra In Su in collaborazione con la Compagnia Guide Valli Bolognesi che da tre estati prende vita in via di Sabbiuno con l’obiettivo di valorizzare il territorio dei colli felsinei.



La terza edizione di questa ormai tradizionale kermesse estiva si compone di una serie di attività quotidiane per grandi e piccini che da giugno a settembre allieteranno i pomeriggi e le serate dei cittadini bolognesi. Il cuore della rassegna culturale è il cartellone curato da Cristiano Governa, giornalista e scrittore, che si aprirà domenica 13 giugno e prevede due diverse tipologie di eventi: “Gli incontri con l’autore” e gli “Speaker’s Corner”. I primi prevedono la presentazione di alcuni libri con tanto di intervista agli autori; i secondi consistono in conversazioni di 45/60 minuti con personaggi di spicco del panorama cittadino che sveleranno i segreti dei loro mestieri.



“La Collina delle Meraviglie voleva essere una possibilità - dichiara Cristiano Governa, giornalista e scrittore -. Tante possibilità. Vivere i colli, cenare fra amici e bere qualcosa chiacchierando. Abbiamo aggiunto una nuova possibilità. Ascoltare. Imbattersi nei protagonisti della scena culturale cittadina (e non solo) ascoltando dallo lo stessa voce i progetti che li attendono e i piccoli grandi segreti del loro mestiere. Incontrare qualcuno di interessante. Non è forse questo uno dei motivi per i quali si esce la sera? Pupi Avati, Roberto Grandi, Stefano Bonaga, Bob Messini, Giuseppe Manfridi, Fabio Bonifacci, Jago Corazza, Marco Biscarini, Daniele Furlati e Andrea Accorsi sono alcuni degli ospiti che animeranno la rassegna di incontri estivi presso La Collina delle Meraviglie”.



Ad arricchire il programma ci sono inoltre i percorsi degustativi di Fabio Giavedoni, curatore della Guida Slow Wine, le gite in bicicletta per il centro di Bologna e gli appuntamenti intitolati “Roulotte Spritz” e dedicati alla scoperta di alcune Onlus dell’Emilia-Romagna molto attive sul territorio nazionale, che si terranno attorno alla roulotte che ospita la piccola biblioteca. Infine, come nel 2020 ritornano le passeggiate al tramonto. Anche quest’anno si potrà infatti partecipare a queste iniziative promosse dalla Compagnia Guide Valli Bolognesi e curate da Alessandro Conte, guida ambientale-escursionistica e accompagnatore turistico. Le passeggiate al tramonto “semplici”, con la sola guida che illustra il percorso in natura, sono iniziate il 9-10 giugno e in calendario resta solo quella dell’8 luglio. Il 17 giugno e il 15-19 luglio, invece, sarà possibile prendere parte alle “passeggiate musicali”, che aggiungono il suono del flauto dei nativi d’America al fascino della camminata al calare del sole. Il 16-25 giugno e l’1 luglio, oltre alla passeggiata sarà possibile cenare e fare ritorno sotto il cielo stellato.



Per quanto concerne le attività dedicate ai più piccoli, “La Collina delle Meraviglie” organizzerà laboratori e attività all’aperto per i bambini, come il mercatino per scambiare libri e giocattoli e i workshop dedicati al decoro, tenuti da Giosi D’amore dell’associazione Gesti di Carta.



La programmazione estiva de “La Collina delle Meraviglie” fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.



Tutti gli incontri sono a ingresso libero (salvo dove specificato) fino a esaurimento posti e si terranno a La Collina Delle Meraviglie, in via di Sabbiuno 6.



Info e prenotazioni Cartella stampa e immagini: urly.it/3dgbp

3491717883 (anche whatsapp)

www.lacollinadellemeraviglie.it



IL PROGRAMMA



Gli incontri con l’autore:



Roberto Grandi, 13 giugno ore 21 - Il “Caso Dams”. Anatomia di un sogno.

Conversazione con Roberto Grandi in occasione delle celebrazioni per il cinquantennale del Dams e presentazione del pamphlet “Sulla guerra incivile del DAMS. 1971/1979” di Matricola 13 (Infomodo Shop Edizioni).



Giuseppe Manfridi, 25 giugno ore 21 - Il segreto di Dostoevskij? Una donna.

Presentazione del romanzo “Anja, la segretaria di Dostoevskij”.



Stefano Bonaga, 7 luglio ore 21 - Il mestiere “svenuto”.

L’inutilità della politica.



Fabio Bonifacci, 8 luglio ore 21 - Che cinema sarà?.

Come cambia dopo la pandemia il mestiere di sceneggiatore.



Enrico Franceschini, 20 luglio ore 21 - Presentazione del nuovo romanzo “Ferragosto”.



Pupi Avati, 16 o 17 settembre ore 19.30 - Il mio Dante.

I segreti del nuovo film di Pupi Avati.

(data da definire)





Speaker’s Corner:



Colonne sonore, 18 giugno ore 21

Marco Biscarini e Daniele Furlati - Il suono delle immagini.

Viaggio nel cinema (e nelle musiche) di Giorgio Diritti.



Fotografia, 1 luglio ore 22

Jago Corazza - La fotografia e il National Geographic: Professione reporter.



Scrivere e sudare, 6 luglio ore 21

Saverio Fattori e Andrea Accorsi - Un uomo solo al comando. Raid around Italy tour. Ciclismo estremo e scrittura. Diario di un giro d’Italia in solitudine.



Talento, 14 luglio ore 21

Orea Malià - Come ho individuato il mio talento a far emergere il talento attraverso l’immagine.

Fabrizia Neri - Il talento della Comunicazione.



Comicità, data e orario da definire

Bob Messini - La solitudine del comico. La fatica di far ridere.

(evento da confermare)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...