Il venerdì sera a Collywood: stand up comedy e la musica dei Black Ball Boogie

Venerdì sotto le stelle di Collywood (in via dei Colli a Bologna) ci sono un sacco di cose importanti da fare: ridere e ballare. A farci ridere ci pensa Davide Sberna con la sua Stand up comedy e a farci muovere i piedi ci saranno i Black Ball Boogie! Del primo possiamo dirvi che è "il nome che i migliori manicomi criminali del mondo ci invidiano" (Procura di Brescia, febbraio 2016).

Davide Sberna nasce a Brescia nel 1990. A Bologna, a sua insaputa, si laurea e scopre nel 2016 che esistono locali che ti danno un microfono per provare a far ridere la gente che beve. Inizia a esibirsi come monologhista e a creare il proprio repertorio nei locali dell'italica penisola, cosa che non ha ancora purtroppo smesso di fare.

I Black Ball Boogie sono tre ragazzi con la febbre del Rock ‘n’ Roll. Le loro strade si incrociano nel 2016, guarda caso, a Bologna. Si tratta di Manuel Goretti, Pianoforte e Voce, Luciano Sibona, Contrabbasso e Voce e Filippo Lambertucci, Batteria e Voce. Dal loro incontro nasce un’accurata selezione di brani anni ’40 e ’50, riproposti con tutto lo stile che quegli anni si portano dietro. Fanno concerti in tutta Italia - più di duecento in quattro anni! - e partecipano a rassegne musicali nazionali e internazionali.

