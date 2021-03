Webinar gratuito "come avere successo nella vita?"

Continuano i webinar informativi gratuiti dei Ministri Volontari.



In che modo una persona diminuisce la propria partecipazione alla vita? Un bambino spensierato diventa un adolescente riservato e diffidente. Una donna in carriera e di successo, che salta da una storia d’amore all’altra, soffre per la mancanza di stima di sé. Un pensionato riesamina la sua vita e si pente delle proprie scelte.



C’è una precisa ragione per questi scenari fin troppo comuni. Non “accadono per caso” e non sono determinati dal fato. L. Ron Hubbard ha accumulato un’enorme quantità di materiale di ricerca che tratta in modo diretto ed esplicito e risolve le cause che stanno alla base dell’allontanamento dagli altri e della perdita della propria integrità.



Egli ha sviluppato anche un metodo preciso con cui aiutare le persone a ritrovare il senso dell’onestà e del rispetto personale. I sogni infranti e il rimpianto del passato non devono continuare ad allontanare la gente da una partecipazione attiva nella vita presente.



Esiste un preciso meccanismo che spinge le persone a ritirarsi dalle amicizie, dalle famiglie, dai gruppi a cui appartengono e, a dire il vero, dai propri sogni.



È possibile, tuttavia, porre rimedio a situazioni del genere. Nel prossimo webinar scopriremo come aiutare gli altri a riconquistare la propria integrità e il gusto per la vita. Si tratta di un modo nuovo di vedere un vecchio problema e questo significa che non dovrete più starvene in disparte a osservare la sofferenza altrui senza poter far nulla. Al contrario, avrete a disposizione gli strumenti che vi consentiranno di risolvere definitivamente quella sofferenza.



Per questo il Ministro Volontario Angelo Polverini, Martedì 2 Marzo alle ore 20:30, terrà il webinar gratuito intitolato “Come Avere Successo nella Vita?”. L’incontro online avverrà sulla piattaforma ZOOM e l’ingresso è libero a tutti.



Per ricevere il link di collegamento o per ulteriori informazioni scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com .