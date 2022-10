"Come fossi una bambola": artiste contro la violenza sulle donne alla ex chiesa

Il pubblico sarà distribuito in maniera non ordinaria, con momenti artistici di diversa natura che prenderanno vita improvvisamente fra la gente presente, interrompendo così per il tempo necessario il mood in essere nella sala.

E' "Come fossi una bambola", la serata che il Collettivo Frammenti di Scena, compagnia teatrale di Bologna, organizza in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Sympo’ l'ex chiesa di via delle Lame 83.

Una situazione di convivialità, resa ancor più evidente dalla presenza dell’Osteria Satyricon che curerà la zona bar. L’evento si pone come una manifestazione artistica che coinvolgerà performers (locali e non) del

teatro, della musica, della danza e delle arti in genere e vedrà una serie di esibizioni che avranno

come tema centrale la violenza di genere e il mondo femminile in senso lato

Volutamente tutte le artiste partecipanti, prima delle rispettive esibizioni, saranno sparse tra le persone che assisteranno all’evento, proprio a voler sottolineare quanto episodi drammatici come quelli che le cronache ci riportano costantemente non siano così lontani da ciascuno di noi ma potrebbero riguardare qualsiasi persona che ci è accanto o che incontriamo nel nostro quotidiano. L’evento si fregia anche del Patrocinio del MIT di Bologna.

La serata si aprirà alle ore 20:00 per proseguire senza interruzioni fino a mezzanotte, l’ingresso è rivolto alle persone di tutte le età con biglietto unico di 10,00 euro.

Per maggiori info e contatti è possibile consultare le pagine instagram frammenti_di_scena e facebook Collettivo Frammenti di Scena o contattare direttamente la compagnia via mail a frammentidiscena@gmail.com.