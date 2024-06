"Come from Away. A New Musical" al Teatro Duse

Dal 21 al 22 giugno 2024 "Come from Away. A New Musical" in scena al Teatro Duse.

Come from Away è un musical, con libretto, musica e testi di Irene Sankoff e David Hein.

Si basa sugli eventi accaduti nella città di Gander a Terranova durante la settimana successiva agli attacchi dell’11 settembre, quando a 38 aerei, che trasportavano circa 7.000 passeggeri, fu ordinato di atterrare inaspettatamente all’aeroporto internazionale di Gander. I personaggi del musical sono basati sui veri residenti di Gander e sui viaggiatori bloccati che hanno ospitato e nutrito. Il pubblico e i critici hanno ritenuto il musical come un promemoria catartico della capacità di gentilezza umana anche nei tempi più bui e del trionfo dell’umanità sull’odio. Ha debuttato a Broadway al Gerald Schoenfeld Theatre il 12 marzo 2017 ed è diventato un musical di grande successo. E ora approda in Italia per la prima volta.

Regia e coreografia: Eugenio Contenti

Direzione musicale: Shawna Farrell

Traduzione liriche e libretto: Lorenzo Scuda