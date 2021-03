Webinar informativo e di formazione per educatori, genitori ed insegnanti.



In base a rapporti dell’UNICEF 40 milioni di bambini di età inferiore ai 15 anni soffrono di abusi e abbandono, mentre l’USA National Committee to Prevent Child Abuse (Comitato Nazionale degli Stati Uniti per Prevenire gli busi sui minori) cita 3.000.000 di nuovi rapporti di abuso o abbandono infantile ogni anno. Alla luce di tali statistiche sulle violazioni dei diritti dei bambini, è appropriato continuare a portare avanti l’istruzione dei 30 diritti umani.



Grazie alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e agli impegni degli Stati nei confronti dei suoi principi, la dignità di milioni di persone è stata elevata e sono state gettate le basi per un mondo più giusto.



Per diffondere una maggiore conoscenza della Dichiarazione Universale, i volontari della fondazione Gioventù per i Diritti Umani organizzano un webinar informativo e formativo intitolare “Come Insegnare ai Giovani i Diritti Umani”.



I volontari desiderano offrire degli strumenti gratuiti che gli educatori, i genitori e gli insegnanti possono utilizzare per l’insegnamento dei 30 diritti fondamentali. Ancora oggi è necessario e vitale parlare di diritti umani, in quanto guerre, discriminazioni e violenza non sono cessati di esistere completamente. Infatti, i volontari sostengono che, come scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard: "I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico."



Venerdì 26 Marzo alle ore 20:30 avrà inizio il webinar attraverso la piattaforma ZOOM. Per chi volesse partecipare può fare l’iscrizione scrivendo a gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com .