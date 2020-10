Come la grandine - silvia antenucci - l'erudita edizioni

Venerdì 9 ottobre alle ore 19,30 PORFIDO Cubetti Di Lettura ospiterà Silvia Antenucci e il suo libro COME LA GRANDINE

insieme a lei e a Gianluca Morozzi, parleremo di relazioni umane, di incontri, di vita.

Durante le chiacchere, ma anche prima e pure dopo, Vineria Il Pollaio, Lo Sbando Cucinotto, Vermouteria Bollore, Safagna CucinaBio ci accompagneranno con le loro prelibatezze.

...

sinossi del libro

...

Quattro personaggi si incontrano in un complesso intreccio di vite. Elena, maestra elementare, dovrà affrontare la malattia della madre, se stessa e il rapporto tormentato con il padre. Sophia, troppo piccola, sarà costretta ad accettare le assenze e a colmare da sola i vuoti. Pietro riuscirà finalmente a fare i conti con il passato, mentre Gabriele si impegnerà a riconoscere i propri errori. La rinascita, come superamento e accettazione del dolore, è il fil rouge di tutto il romanzo. "Essere vulnerabili" diventa così la chiave per ritrovare la propria autenticità e un'occasione per ricominciare a vivere.

Quattro personaggi si incontrano in un complesso intreccio di vite. Elena, maestra elementare, dovrà affrontare la malattia della madre, se stessa e il rapporto tormentato con il padre. Sophia, troppo piccola, sarà costretta ad accettare le assenze e a colmare da sola i vuoti. Pietro riuscirà finalmente a fare i conti con il passato, mentre Gabriele si impegnerà a riconoscere i propri errori. La rinascita, come superamento e accettazione del dolore, è il fil rouge di tutto il romanzo. "Essere vulnerabili" diventa così la chiave per ritrovare la propria autenticità e un'occasione per ricominciare a vivere.