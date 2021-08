Come mantenere la concentrazione sullo studio? Un webinar gratuito

Continuano i webinar informativi gratuiti per aiutare a superare le difficoltà di studio.



Al termine della Maturità 2021 si è registrato un sensibile peggioramento del rendimento scolastico italiano rispetto al 2019 e un ruolo determinante lo ha avuto il non essersi recati in aula come si sarebbe fatto in tempi normali.



Questo porta a un 9,5% di studenti delle superiori che termina gli studi con competenze di base fortemente inadeguate (7% nel 2019) e a un 23% di giovani tra i 18 e i 24 anni in forte difficoltà non avendo terminato la scuola o non avendo acquisito le competenze di base (22,1% nel 2019). Inoltre, il tasso di dispersione scolastico implicito nazionale sale di 2,5 punti percentuali e arriva a essere pari all’8,8% nel Centro e al 14,8% nel Mezzogiorno rispetto al 2,6% del Nord.



Ne conosciamo le cause, ma come poter migliorare il rendimento scolastico?



L. Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con la prima e unica tecnologia che insegna come studiare. Egli ha scoperto le leggi dell’apprendimento e ha ideato metodi efficaci che chiunque può mettere in pratica.



Ha chiamato questa sua scoperta “Tecnologia di Studio”. Questa tecnologia insegna le basi dell’apprendimento e fornisce metodi precisi per superare tutte le insidie che si possono incontrare durante lo studio.



La tecnologia di studio non ha niente a che vedere con la cosiddetta “lettura veloce” o con altri trucchetti mnemonici [relativi alla memoria]. Tali metodi si sono dimostrati inefficaci nell’aumentare la capacità di capire l’argomento studiato o la capacità di leggere e scrivere.



La Tecnologia di Studio spiega in che modo si deve studiare per capire una materia e metterla in pratica.



Ecco perché Fabio Deriu, esperto della Tecnologia di Studio, terrà un webinar informativo gratuito Martedì 24 Agosto alle ore 20:30 intitolato “Come Mantenere la Concentrazione sullo Studio”.



Per iscriversi scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com .