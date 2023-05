Dal 20 al 28 maggio 2023 la Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura presenta la mostra d’arte visiva



COME NATURA CREA, L’UOMO CONSERVI!



Con il patrocinio di DIVERDEINVERDE visite guidate organizzate dalla Fondazione Villa Ghigi di Bologna, con l’apertura dei giardini nei palazzi storici nella città tra il 27 e il 28 maggio 2023, alla sua Nona edizione, patrocinata dal Comune di Bologna.



In questa esposizione di dipinti, grafica fotografia, gli artisti interpretano ed esprimono attraverso la loro libera creatività, il tema della salvaguardia della natura, ambiente, piante animali, boschi e riserve.



La Corte di Felsina che ha sede nel cuore del centro storico bolognese, ospita per l’occasione le opere di più di trenta artisti di varie discipline creative.



Espongono:



Cristina Andreoli, Maura Angeletti, Paolo Bassi, Elena Bellaviti, Luisa Bergamini, Simona Braiato, Eraldo Buffatello, Patrizia Da Re, Eroif Danilo Fiore, Fernando Falconi, Adrianos Ferrari, Gabrio Vicentini, Gino Gamberini, Alessandra Generali, Annalisa Gheller, Daniela Gherardo, Gio.Batta Giovanna Battagin, Tiziana Gualandi, Maria Luigia Ingallati, Fabrizio Malaguti, Aneta Malinowska, Irene Manente Mariquita, Graziella Massenz Nagra, Mariella Mazzola, Mario Modica, Mo.Vi.Da.111 Vito Davide Monaco, Rodolfo Savoia, Claudia Spaziani, Moira Lena Tassi, Maria Luisa Vergara, Laura Zilocchi, Stefania Zini.



-Sabato 20 maggio alle ore 18.00: Vernissage e performance dell’ artista Moira Lena Tassi



-Domenica 21 maggio alle ore 17.30: Incontro con lo studioso, docente in agraria, prof. Aldo Zechini D’Aulerio: L’ importanza delle piante nella nostra vita.



-Sabato 27 maggio alle ore 17.30: La scrittrice Chiara Vergani presenta il suo libro

IO SONO DARTY - Brè editore-

Darty è un gatto domestico e il saggio narra aneddoti sul comportamento del felino nell’ambiente familiare in cui vive.



Introdurrà la scrittrice Valeria Celli che narrerà aneddoti sull’entomologo Giorgio Celli, scomparso nel 2011 estimatore dei gatti e autore di molti testi che narrano del mondo dei felini domestici.



L’ingresso alla mostra e agli eventi è libero.



La mostra resta aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19.00, fino a domenica 28 maggio 2023



Presso La Corte di Felsina, via Santo Stefano 53, Bologna. www.lacortedifelsina.it