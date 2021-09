Come ottenere talento e risultati? Lo spiega un webinar

Webinar Informativo Gratuito basato sul programma formativo La Via della Felicità.





Nel posto di lavoro, nello studio o nei propri hobby: talento e risultati sono vitali. Al giorno d’oggi sono richieste sempre maggiori competenze e maggiori risultati.



In un’era di macchinari complessi, di veicoli e macchine potenti, la nostra sopravvivenza e quella della nostra famiglia e dei nostri amici dipendono non poco dalla generale competenza altrui.



Nel commercio, nelle discipline scientifiche ed umanistiche e nel governo, l’incompetenza può mettere in pericolo il futuro e la vita di pochi o di molti.



Nelle occupazioni ed attività comuni, l’Uomo rispetta la bravura e l’abilità. Queste sono quasi venerate in un eroe o in un atleta.



La vera competenza è dimostrata dal risultato finale.



Ne La Via della Felicità, la guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, ci viene suggerito che: “Un uomo sopravvive nella misura in cui è competente. Soccombe nella misura in cui è incompetente.”



Ecco perché i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo intitolato “Come Ottenere Talento e Risultati?”, che verrà tenuto dalla Specialista di Risorse Umane Simona Primieri.



L’incontro online si terrà Lunedì 20 Settembre alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



Per iscrizioni o maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com .