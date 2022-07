Installazione/spettacolo dall'opera di Danilo Kiš

1944 • 1989 • 2022: Un treno attraversa la rotta balcanica per un misterioso appuntamento tra le generazioni



A partire dall'opera edita e inedita di Danilo Kiš, grande autore serbo del Novecento, nasce la riscrittura operata da Cantieri Meticci e diretta dal regista Pietro Floridia: dai frammenti di testo, dalle immagini, dagli schemi della trama abbozzati proprio durante quel suo ultimo viaggio in treno.

Un giallo metafisico alla ricerca di un padre scomparso, che si dipana lungo i binari di quelle domande che da sempre accompagnano l'umanità: cosa ereditiamo dal passato? Come possiamo trasmetterlo a chi verrà dopo di noi? Cosa possono la scrittura e l'arte di fronte alla morte?

Gli spettatori sono accolti a bordo di quel treno destinato a viaggiare lungo il corso della Storia, attraversando l'Europa in tre epoche diverse per un misterioso appuntamento fra le generazioni: 1944, 1989, 2022.



Kiš, nato da padre ebreo ungherese e madre montenegrina, è stato definito da Susan Sontag “uno dei tre maggiori scrittori viventi”, con una vasta produzione che comprende racconti, poesie, saggi, e che può essere letta come un’unica grande meditazione sulla Storia.

Oltre che autore di talento, Danilo Kiš è stato soprattutto Homo poeticus, capace di opporre alle sparizioni dei corpi senza tomba causati da nazismo e stalinismo la letteratura, la “realtà non reale” come campo poetico - ma anche politico - di redenzione: le sue opere raccolgono infatti il tentativo di elevarsi al di sopra delle divisioni etniche e religiose, senza perderne la consapevolezza culturale.





15-16-17 luglio • Salus Space

COME UN UOMO INSEGUITO

installazione/spettacolo dall’opera di Danilo Kiš

dalle ore 21 sarà possibile visitare autonomamente l’installazione

ore 21.30: inizio spettacolo



produzione Cantieri Meticci

testo e regia Pietro Floridia

assistenti alla regia Niccolò Di Flavio, Laura Marcon, Alessia Pasqualini, Bruno Ughi

scenografia Luana Pavani

oggetti scenici Sara Pour, Joulya Samra

video Oscar Serio

animazioni Sara Pour



con Donatella Allegro, Stefania Alterio, Anna Luigia Autiero, Alessia Del Bianco, Younes El Bouzari, Pietro Floridia, Nicola Gencarelli, Seit Kibja, Joumana Maana, Antar Mohamed Marincola, Emiliano Minoccheri, Irene Maria Olavide, Sonia Samra