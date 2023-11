PREMIO NILLA PIZZI A IRENE BUSELLI

Irene Buselli ha 27 anni e vive a Genova. Ha sempre sognato di fare la scrittrice e infatti, con granitica coerenza, ha finito per laurearsi in Matematica. Così, forse per redimersi o forse per schizofrenia, mentre di giorno si occupa di intelligenza artificiale, di notte indaga quella umana scrivendo canzoni.

Il progetto musicale prende forma nel 2019, anno in cui pubblica il suo primo singolo, “Dai amore voglio un cane”. In questi anni si è ritrovata a suonare nei luoghi più disparati, tra cui un container, una vetrina, un'area archeologica, un film, Apolide Festival, le aperture a Gian Maria Accusani (Prozac+) e Ginevra, un palco condiviso con Samuel (_resetfestival 2020) e quelli di Eurovision Village (Torino, 2022) e del Capodanno 2023 in Piazza Castello a Torino.

Ha vinto il Premio Bindi 2023 , il Premio della Critica e la Targa Miglior Testo al Premio Bianca d'Aponte 2023 ed è stata finalista al Premio Dubito e a L'Artista che non c'era.



A settembre è uscito per Pioggia Rossa Dischi il suo primo album, "Io, io, io", prodotto con FiloQ e Raffaele Rebaudengo.