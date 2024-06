"Comini Express": concerti, proiezioni di film, presentazioni di libri, spettacoli e laboratori per adulti e bambini

Dopo il successo della scorsa stagione, torna nell’estate bolognese Comini Espress, la programmazione culturale nel cuore della Bolognina, all’interno del Parco Fondo Comini, organizzata da Ozono Factory/Binario69. Ozono Factory, associazione già presente nel quartiere Bolognina con il Binario 69 e che attualmente gestisce Il Poggiolo - Rifugio Re_Esistente nel Parco storico di Montesole, replica il progetto che durante la scorsa stagione ha animato il Giardino Donatori di Sangue di Bologna. Un percorso condiviso con le realtà attive nel Quartiere Navile, per rivivere lo spazio pubblico, valorizzando il patrimonio ambientale e multiculturale della periferia, rafforzando l’offerta culturale e l’inclusione sociale.

Un presidio sempre attivo dal 5 giugno all’8 settembre 2024, tutti i giorni della settimana dal mattino alla sera: concerti che spaziano dal jazz alla musica etnica, proiezioni di film, presentazioni di libri, spettacoli e laboratori per adulti e bambini. A differenza dello scorso anno il bar e la gastronomia aprono dalle 9.00 del mattino e rimarranno aperti anche a pranzo per far vivere il parco anche di giorno.

Dopo l’inaugurazione, mercoledì 5 giugno, si entra nel vivo del programma musicale sabato 8 giugno alle ore 21.00 con il concerto dei Meganoidi, che tornano a Bologna con una tappa del tour estivo denominato BRUCIA ANCORA TOUR, sulla scia dei festeggiamenti per i 20 anni di Zeta Reticoli, partiti il 16 novembre del 2023.

Tra gli altri appuntamenti musicali da non perdere il release party degli ERIN Collective (il 15 giugno) freschi di contratto con la IRMA Records; la Roda do Careca (il 16 giugno) una vera e propria Roda de samba brasiliana nello stile tradizionale; l’eclettico trio Vincenzo Vasi / Gioele Pagliaccia / Simon Hanes (il 19 giugno) con un viaggio tra spettacolo e colonne sonore; le Wunder Tandem (il 21 giugno), un meraviglioso duo drum’n fisa; JABEL KANUTEH e MARCO ZANOTTI - Extended Quartet (l’11 luglio); Le Birrette (il 20 luglio), Le Tremende (il 7 settembre).

Il lunedì, il martedì e il giovedì lo spazio è dedicato a presentazioni, talk, proiezioni e alle selezioni musicali e in particolare il mercoledì a Vinyl Espress - Open deck, un format dedicato agli amanti del vinile. Una consolle con due technics 1200 a disposizione per chiunque volesse far suonare i propri dischi, per un set o anche solo per ascoltarli insieme. L’host è Willy Groove from Radio Città Fujiko.

Il venerdì e il sabato invece le serate sono animate perlopiù da live interculturali o dj selecta con gruppi rappresentativi del territorio e delle nazionalità del quartiere come Elzho, I Ruvidi e il liscio da paura, Soma trio, Il Block Party, dj Fahbro, Discomoderni, dj DeFe e tanti altri.

Infine la domenica si conferma l’appuntamento con l’aperitivo in collaborazione con Cucine Popolari, insieme a musica live o dj set e il laboratorio di tessuti aerei a cura dell’associazione sportiva Kustò.