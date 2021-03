Compleanno di Lucio Dalla: annullate le proiezioni in Galleria Cavour

Iniziative di celebrazione del compleanno di Lucio Dalla: annullamento proiezione delle immagini di Lucio Dalla in Galleria Cavour

Considerata la decisione che vede Bologna entrare da oggi in zona arancione scuro, con rammarico, ma con doveroso senso di responsabilità, abbiamo deciso di annullare la proiezione delle immagini di Lucio Dalla in Galleria Cavour per evitare qualsiasi possibile rischio di assembramento.

La proiezione era prevista per le giornate dal 4 al 7 Marzo.