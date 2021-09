8° compleanno della Social street Via Fondazza

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, nel rispetto delle norme anti-Covid verranno festeggiati in Via Fondazza i #PorticiDiBolognaPatrimonio Unesco e l'8° Compleanno della SocialStreet della Fondazza che è la prima del Mondo.

Vi saranno svariate Manifestazioni Artistiche lungo i Portici, Piazzetta Morandi e nei vari Atelier. Intendiamo l'Arte come un dono condiviso tra tutti e tutte. Un'Arte per tutt*, un'Arte da guardare, ascoltare, vivere e contemplare insieme.



PROGRAMMA

SABATO 25/9

-Ore 11:00: Pietro Franchi (La Fondazza, la sua Storia, i suoi Personaggi)

visita guidata dal civico 1 al 92

-Ore 15:00: i disegni di Andrea Giordani presso il nuovo spazio espositivo, Silenzio Assenzio, al civico 7c

-Ore 15:00: Eva - Girandole (Piazzetta Morandi)

- Ore 16:00: Incontro sul tema della Vivibilità (Piazzetta Morandi)

- Ore 17:00: Performance musicale (Piazzetta Morandi)

- Ore 18:00: Fantomars "Open Mic" (Piazzetta Morandi)

-Ore 19: POETICATE "Performance di poesia improvvisa" al 7c - Caterina Bufarini

-Ore 20:00: "MacAndroBioidi - La PataMorfosi di DjoVanka MacKenzie" al 7c.

- Ore 21:00, Piazzetta Morandi, concerto Giargo in Arte.

DOMENICA 26/9

Dalle 15 alle 20 possibili repliche del giorno prima

-Dalle ore 15:30 MiniCinema. Proiezione "Antonio Sturli- Il film". Piazzetta Morandi.

-Ore 19:00: POETICATE (Performance di poesia improvvisa) in Piazzetta Morandi- Caterina Bufarini

-Ore 20:00 : Eva - Girandole al 7c.

Durante le due giornate saranno previste molteplici Performance/Happening e manifestazioni artistiche spontanee lungo la Social Street.

Inoltre, per l'occasione saranno visitabili le botteghe di Artigianato Artistico locali

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...