Musica Insieme, al via i Concerti 2021: domenica 21 febbraio c'è Beatrice Rana

Musica Insieme - I Concerti 2021: Beatrice Rana domenica 21 febbraio alle ore 17:00 (online). Il cartellone della nuova Stagione "I Concerti 2021", dal 21 febbraio al 14 giugno accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale in alcuni tra i luoghi più affascinanti e talvolta sconosciuti della nostra città, con interpreti straordinari, tutti italiani, e molte sorprese e novità. Il concerto sarà disponibile al pubblico con la trasmissione gratuita in streaming sul sito di Fondazione Musica Insieme da lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 20:30 e sul canale televisivo TRC Bologna (canale 15 del digitale terrestre) domenica 21 alle ore 17 e martedì 23 febbraio alle ore 22. Domenica 21 febbraio 2021 ore 17 e Martedì 23 febbraio 2021 ore 22 su TRC Bologna Da lunedì 22 febbraio 2021 ore 20.30 su musicainsiemebologna.it

BEATRICE RANA pianoforte



Fryderyk Chopin (1810-1849)

Scherzo n. 1 in si minore op. 20 (1835)

Scherzo n. 2 in si bemolle minore op. 31 (1837)

Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39 (1839)

Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54 (1842)



BEATRICE RANA e MASSIMO SPADA pianoforte a quattro mani



Igor’ Stravinskij (1882-1971)

La sagra della primavera (1912-13)

Parte I – L’adorazione della Terra

Introduzione – Gli auguri primaverili. Danze delle adolescenti – Gioco del rapimento – Danze primaverili – Gioco delle tribù rivali. – Corteo del Saggio. Il Saggio – Danza della Terra

Parte II – Il sacrificio

Introduzione – Cerchi misteriosi delle adolescenti – Glorificazione dell’Eletta – Evocazione degli antenati – Azione rituale degli antenati – Danza sacrificale (l'Eletta)