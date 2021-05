Concerti a lume di candela - ricordi music school

•Nell’ambiente intimo e suggestivo del giardino del Baraccano tre vibranti serate per riassaporare la primavera e la musica dal vivo! Una rassegna di tre concerti che variano dalla musica classica al jazz passando per il blues in omaggio a Ennio Morricone nel buio del parco per un ascolto intimo e di grande effetto in cui lo spettatore si sentirà connesso e vicino agli artisti per creare un effetto immersivo tra cultura e natura. Si partirà Venerdì 7 Maggio con il duo Tagliabue | Ghizzani, artisti provenienti da una radice jazzistica e con un repertorio di brani tradizionali e non. Il sabato 8 maggio si esibiranno gli Upset strings, un classico quartetto d’archi accompagnati da strumenti elettrici. Domenica 9 maggio ascolteremo in duo GranPa, appasionati studiosi del Delta del Blues che hanno sviluppato stili diversi e complementari, fondendo folk, rock’n’roll e sonorità mediterranee.