Concerti animati: il carnevale degli animali e festa in maschera

Per festeggiare il Carnevale tornano i ???????? ???????, spettacoli di teatro in musica per famiglie con bambine e bambini a partire dai 3 anni



?? ????????? ????? ??????? - Divertimento di Camille Saint-Saens



Il Carnevale degli animali fu scritto dal compositore, pianista e organista francese Camille Saint-Saens nel 1886, in occasione di una festa di Carnevale tra amici e musicisti.



Attraverso tredici brani e un festoso rondo? conclusivo, il Carnevale degli animali si presenta come una galleria di personaggi e delle loro caratteristiche descritte in modo ironico da musiche originali dell’autore e citazioni parodiate di motivi celebri dell’epoca. Nei quadri si alternano il Leone, i Galli e le Galline, gli Emioni, le Tartarughe, l’Elefante, i Canguri, L’Acquario, I Personaggi dalle lunghe orecchie (gli asini), il Cucu?, la voliera, i fossili, il Cigno, e persino i pianisti, caricatura di personaggi quali musicisti e critici musicali legati alle sue attivita? di concertista e compositore.



Testi di Chiara Carminati

Andrea Acciai | Regia e voce

Matteo Parmeggiani | Direzione d’orchestra

Orchestra Senzaspine | Esecuzione musicale



Mirco Rinaldi | Animazione video