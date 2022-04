Concerti animati: "Il Piccolo Principe"

Tornano i Concerti Animati, spettacoli di teatro in musica per famiglie con bambine e bambini dai 3 anni in su!



IL PICCOLO PRINCIPE

Fiaba musicale da Antoine de Saint-Exupéry

con musiche originali di Francesco Paolino



Il viaggio fantastico del Piccolo Principe diventa finalmente una fiaba musicale.

Crescendo ci si dimentica spesso di essere stati bambini e con questo anche quel particolare punto di vista che si ha quando si è più giovani, senza dubbio il più sincero e illuminante.



Durante la vicenda il susseguirsi di pianeti abitati da bizzarri personaggi lasciano il Piccolo Principe stupito e sconcertato dalla stranezza del mondo dei ”grandi”.

Un re rimasto solo con le sue manie di grandezza, un vanitoso piegato nel suo narcisismo, un burocrate incapace di liberarsi da regole insensate, un uomo d’affari schiavo del denaro, un geografo incapace di concretizzare le sue conoscenze in qualcosa di utile e pratico e un ubriacone che non sa frenare e riconoscere le proprie debolezze, incarnano i difetti che più invadono la mente dell’adulto ma, allo stesso tempo, con personaggi come l’aviatore, la volpe e la rosa, si riflette sui valori come la libertà, l’amore e l’amicizia, sull’importanza di conoscere noi stessi e del tempo che bisogna dedicare agli altri ricordandoci ad ogni passo che “l'essenziale è invisibile agli occhi".



Andrea Acciai - adattamento scenico, regia e voce narrante

Mariateresa Diomedes - voce Piccolo principe e puppets

Elena Sofia Zivas - violoncello

Alessandro Lo Giudice - flauto

Pietro Fabris - violino



Mirco Rinaldi - animazione video