I concerti di aprile da non perdere a Bologna

A tutta musica: anche il mese di aprile riserva delle belle sorprese per gli amanti dei live di ogni genere. Concerti nei club, a teatro, nei palazzetti e anche all'aria aperta...è decisamente tempo di stare sotto il palco. Se la noia è sempre dietro l'angolo, un'occhiata alle sagre e alle mostre non guasta!

Ecco i concerti da non perdere ad aprile:

Il mitico Roger Waters live a Bologna

Roger Waters, storico leader e genio creativo dei Pink Floyd torna in Italia: la tappa bolognese è fissata per il 21 aprile 2023 e poi per il 18 e il 19 aprile. “This Is Not A Drill è una nuova rivoluzionaria stravaganza rock and roll/cinematografica, eseguita su un palco centrale a 360°. E’ una straordinaria accusa alla distopia aziendale in cui tutti lottiamo per sopravvivere e un invito all’azione ad amare, proteggere e condividere il nostro prezioso e precario pianeta che è la nostra casa. Lo spettacolo include una dozzina di grandi canzoni degli anni d’oro dei Pink Floyd insieme a molti nuovi brani. Parole e musica, stesso scrittore, stesso cuore, stessa anima, stesso uomo. Potrebbe essere il suo ultimo evviva. Oh! Il mio primo tour d’addio! Non mancare. Love.” – Roger Waters. Lo spettacolo presenta 20 brani classici dei Pink Floyd e Roger Waters, tra cui: “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” e “Is This The Life We Really Want?”. Inoltre, Waters debutta con una nuova canzone, “The Bar”. Waters è alla voce solista, alle chitarre, al basso e al piano e sarà affiancato sul palco da Jonathan Wilson alle chitarre e alla voce; Dave Kilminster alla chitarra e alla voce; Jon Carin alle tastiere, chitarra e voce, Gus Seyffert al basso e voce; Robert Walter alle tastiere, Joey Waronker alla batteria; Shanay Johnson alla voce; Amanda Belair alla voce e Seamus Blake al sassofono.

Marky Ramone "High five for the kids"

Il mitico Marky Ramone insieme Andrea Rock e Wardogs è all'Estragon il 20 aprile con "High Five For The Kids", concerto di beneficenza per la raccolta di fondi da destinare alle attività dell’associazione L’Isola che non c’è, che da anni, grazie anche all’impegno di Andrea Rock, si occupa del sostegno ai bambini con disabilità attraverso attività collegate alla musica, arriva all'Estragon per un’occasione speciale. Il 20 aprile 2023, Marky Ramone, storico batterista della band americana insieme ai Wardogs e ad Andrea Rock, presenterà il singolo Pet Sematary/ I don't want to grow up" stampato su vinile in tiratura limitata e disponibile in formato digitale nelle maggiori piattaforme web. L'apertura della serata sarà affidata ai Latte+, una delle più longeve e attive Punk Rock band italiane con il nuovo album in uscita ad aprile. Le tipiche sonorità punk californiane proposte dal live degli Andead faranno da apripista al classico set Ramones proposto dai Wardogs per tre live che andranno a completare il dj set di Marky Ramone per un finale veramente esplosivo. Imperdibile la mostra fotografica di Henry Ruggeri (fotografo ufficiale Virgin Radio) dove poter ammirare scatti iconici e inediti della band oltre a memorabilia e cimeli originali. Una tavola rotonda dove verranno illustrati i vari aspetti realizzativi del progetto.

Immanuel Casto e Romina Falconi

Al Teatro Duse l'11 aprile Immanuel Casto e Romina Falconi. Dopo il club tour appena concluso con 5 concerti sold out, Immanuel Casto e Romina Falconi annunciano il prosieguo dell’Insegnami La Vita Tour in una nuova veste artistica che vedrà i due cantautori impegnati in un esclusivo tour teatrale accompagnati da una ensemble da camera. Per la prima volta nella loro carriera, i rispettivi repertori verranno trascritti per l’esecuzione dal vivo in settimino, con quintetto d’archi, pianoforte e percussioni.

BeatleStory

Celebrando il 60th anniversario dal primo album dei Beatles 1963-2023. BeatleStory è un live show multimediale che, attraverso un magico viaggio, ripercorre l’intera storia dei Beatles dal ’62 al ’70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi! Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, 2 ore intense di capolavori come: She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude. Un concerto elettrizzante che, attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre, vi riporterà indietro negli anni ’60, quando una band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni! Lo show è suddiviso in 5 set: Beatlemania – Shea Stadium – Sgt Pepper – Summer of Love – Abbey Road. Appuntamento venerdì 14 aprile alle 21.00 al Teatro Duse.