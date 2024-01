I concerti imperdibili del 2024 a Bologna

Una colonna sonora straordinaria quella che segnerà il 2024 bolognese. Uno sguardo al calendario dei live che passeranno in città da gennaio a dicembre non può che invogliare a una corsa all'acquisto dei biglietti per goderseli tutti, o quasi, attraverso gusti e generi che accontentano tutti. La musica italiana ha delle date imperdibili già all'inizio dell'anno visto che il 9 e il 10 gennaio 2024 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno arriva Laura Pausini con il suo World Tour e il 2 e il 3 febbraio 2024 la stessa location ospita il grandissimo Claudio Baglioni. Ad aprile ci sono i Subsonica e Annalisa (il 10 e il 17 aprile 2024), entrambi sempre al palazzetto di Casalecchio di Reno. Bisogna aspettare l'estate invece per un concerto attesissimo da chi era adolescente negli anni Novanta ma non solo: a Bologna arrivano i Take That: l'appuntamento è al Sequoie Music Park (quello alle Caserme Rosse) l'11 luglio 2024.

Il 2 giugno 2024 passano per l'Unipol Arena che i Nickelback, che portano in Italia il loro Get Rollin World Tour. La band capitanata da Chad Kroeger, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi, e? pronta a far scatenare il proprio pubblico con i loro piu? grandi successi e i brani dall’ultimo disco Get Rollin’. Quattro le date dei Pinguini Tattici Nucleari (il 26 e 27 aprile, il 15 e 6 maggio, sempre all'Unipol Arena).

Concerti al Dall'Ara: Max Pezzali e Zucchero tirano in porta

Si cambia scenario per altri due grandi della musica italiana: Max Pezzali e Zucchero saranno infatti dal vivo allo Stadio Dall'Ara di Bologna. Quando? Domenica 23 giugno 2024 tocca all'ex 883 con uno show completamente rinnovato, dal palco alle scenografie. Dopo aver incantato oltre 1 milione di spettatori con il suo ultimo tour in Italia e in tutto il mondo e con i due straordinari concerti alla RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia di fronte a 60 mila spettatori, Zucchero "Sugar" Fornaciari si prepara a tornare nel 2024 con tutta la sua energia e la sua straordinaria band negli stadi italiani con "Overdose D'Amore World Tour": 27 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna.

Keanu Reeves al basso?

Sì, anche Keanu Reeves passa da Bologna. Lo fa con la sua band musicale, i Dogstar, il 29 giugno 2024. Appuntamento al Bonsai Garden a Bologna, sul palco insieme ai compagni Bret Domrose e Robert Mailhouse. Il progetto dei Dogstar nasce nel 1991 tra giovani amici che suonano in garage e resta inattivo per anni, fino all’arrivo della pandemia, che permette agli storici amici di riunirsi e produrre nalmente nuovi pezzi. Reeves è al basso.

10 anni di Levante e Samuele Bersani a teatro

Reduce dal concerto di Verona con il quale ha celebrato i suoi primi 10 anni di carriera dando voce, immagine e corpo al suo ultimo album, “Opera Futura”, Levante ha annunciato il suo nuovo tour nei teatri che farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 28 aprile 2024. I suoi primi 10 anni di musica, anni importanti di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione di 5 dischi (“Manuale Distruzione” del 2014, “Abbi cura di te” del 2015, “Nel caos di stanze stupefacenti” del 2017, “Magmamemoria” del 2019 e “Opera Futura” pubblicato quest’anno) e 3 libri (“Se non ti vedo non esisti” del 2017, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” pubblicato nel 2018 e “E questo cuore non mente” del 2021) a cui si sono aggiunte colonne sonore, concerti in Italia e all’estero e molto altro. 35 brani in scaletta scelti con la cura e l’attenzione di chi ha voluto raccontare una storia, la propria, e regalare al pubblico un viaggio di parole, suoni, immagini. 4 atti per ripercorrere attraverso le 4 stagioni la storia di Levante, un mondo fatto di amore, rispetto, comprensione, complessità, istinto, ricerca.

Dopo gli straordinari sold out di Roma e Milano dello scorso giugno in cui aveva incantato il pubblico con la commistione della sua musica con quella sinfonica, Samuele Bersani annuncia un’intera tournée con Orchestra che farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 15 aprile 2024. In Samuele Bersani & Orchestra - Tour Indoor 2024, il cantautore riproporrà i suoi brani in chiave orchestrale dandogli un nuovo slancio interpretativo e musicale. Una scaletta inedita coprirà diverse sfaccettature del suo repertorio trentennale: ?dalle grandi hit fino ai brani del suo ultimo album “Cinema Samuele” (vincitore della sua quinta Targa Tenco). Le note dell’Orchestra e l’andamento vorticoso e imponente degli archi si intrecceranno, supporteranno e spingeranno la musica viscerale dell’artista, aumentandone le dinamiche di volume e di emozioni, i pieni e i vuoti, guidando il pubblico in questo inatteso e meraviglioso viaggio sonoro.