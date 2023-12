I concerti di dicembre da non perdere

Sotto l'albero di Natale tanta musica dal vivo: il mese di dicembre infatti è ricco di live e i palchi bolognesi offrono grandi sorprese un po' per tutti i gusti. Qualche esempio? Eccoli qui sotto, quelli per noi imperdibili ma non certo gli unici interessanti. Finiamo l'anno in bellezza cantando a squarciagola.

Con il tour “Venditti & De Gregori” tutti i fan potranno assistere a uno spettacolo unico ed emozionante coni grandi successi dei due artisti. Appuntamento all'Unipol Arena mercoledì 6 dicembre 2023. Questo lungo tour è un viaggio attraverso la storia della canzone italiana, un tributo a due grandi maestri che hanno scritto la colonna sonora delle nostre vite. Antonello Venditti e Francesco De Gregori ci regaleranno un’esperienza indimenticabile e coinvolgente. Il “Gran Finale” è alle porte, e con esso l’occasione di celebrare la grandezza della musica italiana e il talento senza tempo di questi due straordinari artisti.

Irama e Rkomi: amici sul palco

Protagonisti del panorama musicale pop italiano degli ultimi anni, Irama (44 volte platino, 3 oro e oltre due miliardi di stream) e Rkomi (oltre un miliardo di stream e 24 certificazioni platino per l’album Taxi Driver) sono legati da una grande amicizia e da una lunga e proficua collaborazione: basti pensare ai due singoli 5 Gocce e Luna piena, entrambi certificati quadruplo platino, o alla partecipazione in coppia al game show Celebrity Hunted 3 nel 2022. Il 9 giugno hanno pubblicato il singolo Hollywood, prodotto da Shablo. Il brano anticipa il joint album No Stress in arrivo il 7 luglio, in cui i due artisti si sono messi alla prova cercando nuovi stimoli, suoni e ispirazioni. Appuntamento il 12 dicembre 2023.

Mannarino e la giungla delle 6 corde

Dopo il trionfale tour di quest’estate con un doppio sold out alla Cavea dell’Auditorium di Roma, con oltre 20 date sold out in tutta Italia e più di 40.000 spettatori, Mannarino annuncia a grande richiesta il prosieguo di Corde che farà tappa al Teatro EuropAuditorium.Con un repertorio totalmente rinnovato, Mannarino sarà nuovamente live con Corde, dopo il grande ritorno sui palchi di quest’estate avvenuto a 10 anni dal debutto del suo progetto. Questo sarà un tour diverso dalle precedenti versioni di Corde che metterà al centro i pensieri e le riflessioni dell’artista attraverso una scelta musicale che spazia dalle canzoni degli album più recenti a quelle degli album storici, spogliandole delle loro sonorità originali. «Quelle stesse canzoni che sono nate con il suono della chitarra fin da quando avevo 16 anni e cominciavo da autodidatta ad approcciarmi allo strumento. E proprio ora, più che mai, ripenso a quella volta, di tanto tempo fa, quando un musicista gitano di Barcellona mi scrisse su una pagina una frase che tradotta suonava così “chi entra nella giungla delle 6 corde non ne esce vivo”» – ha commentato Mannarino.

La data: martedì 12 dicembra al Duse. Saranno ben undici le città italiane che accoglieranno i concerti di A Tour Of Italian Days di Patti Smith, un tour che fa eco alla pubblicazione del libro A Book of Days in uscita per Bompiani il 27 settembre e già bestseller in tutto il mondo. Un evento speciale per il pubblico italiano per ascoltare i brani che hanno reso Patti Smith l’icona moderna che conosciamo e che ancora una volta darà prova delle sue capacità da performer in questo lungo tour che toccherà nord, centro e sud Italia. I concerti di Patti Smith sono un vincente mix tra passato e presente capace di guardare al futuro in tutte le sue sfumature a cui si aggiungeranno, per rafforzare questo legame, i testi della Sacerdotessa del Rock decantati insieme alla proiezione sul palco delle fotografie pubblicate nel libro A Book of Days, per quello che sarà uno sguardo unico e personale e in costante evoluzione dell’archivio di polaroid di Patti Smith.

Come ha dichiarato Patti Smith in una recente intervista al New York Times sugli intenti del libro:«Volevo fare un libro che, pur prendendo in considerazioni alcuni aspetti politici, desse alle persone un momento di sollievo. Non possiamo ignorare ciò che accade nel mondo – dobbiamo essere consapevoli e impegnati – ma abbiamo anche bisogno di tempo per pensare ad altre cose o per usare la nostra immaginazione».

Questa riuscita commistione è l’ennesima prova delle capacità di Patti Smith nell’essere un’artista completa, motivo per cui è entrata di diritto tra i personaggi chiave della musica, letteratura e arte sia del ventesimo sia del ventunesimo secolo.

A Tour of Italian Days metterà in luce tutte le peculiarità del sofisticato songwriting di Patti Smith, asse portante delle esibizioni insieme all’accompagnamento minimale riproposto alla chitarra acustica trasformando così le parole in puro suono e la sua voce in uno strumento. Ogni concerto sarà valorizzato dalle suggestive location che accoglieranno le canzoni più amate dell’immenso reperto-rio di Patti Smith per valorizzarne la caratura artistica e quella ricerca musicale quanto letteraria che si è affermata nel corso della sua lunga carriera e che l’ha portata a calcare i palcoscenici più prestigiosi al mondo.

Tropico:

Tropico, all’anagrafe Davide Petrella, è un cantautore napoletano classe 1985, ed è un veterano della scena musicale italiana: con il suo nome di battesimo, Davide Petrella, ha firmato o co-firmato molte delle più importanti hit italiane del nuovo millennio (da Poetica per Cesare Cremonini a Bravi a Cadere per Marracash, da La Coda del diavolo per Rkomi feat. Elodie, a Chiagne per Geolier e O forse sei tu per Elisa, fino ad arrivare alle prime due posizioni del podio di Sanremo 2023: Due Vite per Marco Mengoni e Cenere per Lazza). A Bologna suona il 16 dicembre all'estragon.

Come Tropico, il suo progetto solista, ha pubblicato svariati lavori a partire dal settembre 2019: i singoli Non Esiste Amore a Napoli, Doppler, Contro, Carlito’s Way, seguiti dall’album Non esiste amore a Napoli (2021), con la partecipazione di Calcutta, Coez, Elisa e FRANCO126. Nel 2022 i brani Nuda Sexy Noia (Epic/Sony Music) e Contrabbando (feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra) lo ha portato a calcare i palchi di tutta italia in un tour totalmente sold out.