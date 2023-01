I 10 concerti di gennaio da non perdere

L'anno comincia bene visto il calendario dei live che toccano Bologna. La musica è protagonista di questo gennaio con dei grandi nomi internazionali e italiani che si esibiranno sui palchi cittadini di arene, teatri e club. Per le "ragazze" degli anni '90 l'arrivo di Robbie che fra l'altro inizia il tour mondiale proprio da qui. Parlo ovviamente dell'ex Thake That, uno dei protagonisti del Britpop anche da solista.

Non poteva, il suo nome, non essere il primo della lista. L'ex Thake That Robbie Williams il 20 e il 21 gennaio sarà in concerto all'Unipol Arena con il suo tour mondiale che prende il via proprio in Italia, a Bologna. Un tour che fra l'altro segna i primi 25 anni di musica. Cosa aspettarci? Senza dubbio un super-show che ripercorrerà tutta la sua carriera facendo (lo sappiamo già) impazzire i fan.

2. Venditti & De Gregori insieme a teatro

A grande richiesta, dopo l’estate, il tour Venditti & De Gregori di Francesco De Gregori e Antonello Venditti proseguirà anche nei principali teatri d’Italia, fra cui l'EuropAuditorium di Bologna il 10 e l'11 gennaio 2023. Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, darà al pubblico l’occasione di assistere a uno spettacolo unico ed emozionante, in cui Francesco De Gregori e Antonello Venditti daranno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Insieme a Francesco De Gregori e Antonello Venditti sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.

Il 12 gennaio è una data da segnare perché sale sul palco la grandissima Ornella Vanoni che torna con un’imperdibile tournée, di teatro in teatro, tra musica e parole. Un ritorno, tanto atteso per l’artista che sceglie di raccontarsi, accompagnata da un quintetto di sole donne, eccellenze della musica per cui ha sempre avuto intuizione e un’attenzione speciale. Sul palco con lei ci saranno Sade Mangiaracina al pianoforte (che cura anche gli arrangiamenti), Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello. Una scelta non casuale che conferma l’eleganza e la raffinatezza di un’artista dallo stile inconfondibile che ha sempre privilegiato l’emozione, grazie a un’intensità interpretativa unica che l’ha resa famosa in tutto il mondo.