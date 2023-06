Luglio fa il pieno di musica dal vivo: i migliori concerti a Bologna

Che luglio sarebbe a Bologna senza tutta questa bella musica? L'estate era già partita bene, ma diciamo che per i live show adesso si entra davvero nel vivo. Uno sguardo al calendario ci prepara a grandi (anche grandissimi nomi della musica): Marco Mengoni, Pantera, Tiziano Ferro, Depeche Mode, Rosa Chemical, Damien Rice...ne volete ancora? Basta chiedere: Iron Mais, Bobby Rush (sì, perchè c'è anche il Porretta Soul da monitorare...). Da tenere a mente che nel cortile dell’Archiginnasio e nel chiostro della Basilica di Santo Stefano (ma solo fino al 6 luglio) ci sono i concerti di Pianofortissimo&Talenti a cura di Inedita per la Cultura in collaborazione con Bologna Festival.

Ecco la short list dei concerti da non perdere a luglio:

Marco Mengoni, uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana che da oltre 13 anni fa emozionare l’Italia intera sulle note dei suoi più grandi successi, ha raggiunto proprio quest’anno dei traguardi senza precedenti: 74 dischi di platino, oltre 2 miliardi totali di streaming audio/video, 8 album in studio, 9 tour live, ed è reduce dal successo del tour nei principali palazzetti italiani tutto sold out partito lo scorso autunno e dei suoi primi live negli stadi la scorsa estate con il sold out a San Siro e la data allo Stadio Olimpico. Adesso è il turno di Bologna ed è lui ad aprire ufficialmente il mese di musica bolognese. Appuntamento allo stadio Dall'Ara.

Sabato 1 luglio Fabri Fibra torna live sul palco di Sequoie Music Park. Dopo il grande successo dello scorso anno (con un live sold out alle Caserme Rosse), segnato dal ritorno discografico con l’album “Caos” (certificato doppio Platino) e il successivo tour, FABRI FIBRA è pronto per tornare a Bologna sul palco di Sequoie Music Park. Fabri Fibra e il suo “fidato” DJ Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, per citarne alcuni) e dall’altra accoglieranno i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista della parola, brani come “PROPAGANDA” (singolo Doppio Platino), “Stelle" (certificato Oro) e “CAOS” (Platino) tratti dall’ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza “Caos”.

Domenica 2 luglio i "Pantera" saranno live sul palco dell'Arena Parco Nord per la loro unica data italiana. La leggendaria band americana ritornerà nel nostro paese a molti anni di distanza dall'ultimo concerto. Un’occasione irripetibile sia per riascoltare canzoni che hanno fatto la storia del metal e ispirato milioni di fan, sia per rendere omaggio alla memoria di Dimebag Darrell e Vinnie Paul.

L’11 luglio 2023 Tiziano Ferro arriva a Bologna per uno show che inizialmente era stato programmato a Modena. Un appuntamento attesissimo dai fan, che ascolteranno sicuramente: "La differenza tra me e te", "Raffaella è mia", "Il regalo più grande", ?"Imbranato"? e "Ed ero contentissimo".

Depeche Mode in tour mondiale: Bologna fra le città che ospiteranno il live. Il concerto è fissato per il 16 luglio allo stadio Dall'Ara. Era stato lo stesso Dave Gahan a darne l'annuncio: la band britannica è ripartita e sta calcando i palchi del globo dopo la morte del tastierista e co fondatore Andy Fletcher. I concerti arrivano dopo il nuovo disco (il quindicesimo) intitolato "Memento mori”. Damien Rice

ll cantautore irlandese Damien Rice, annuncia il suo imperdibile tour estivo che farà tappa a Bologna venerdì 14 luglio 2023. Damien Rice è originario della County Kildare, in Irlanda. La sua natura nomade lo ha portato a girare il mondo, imbracciando la chitarra e cantando per le strade. Nel 1999 si è trasferito in Toscana per alcuni mesi, per poi ritornare, pieno di nuove idee e arrangiamenti, in madrepatria per incidere il suo primo disco “O”, registrato e autoprodotto a casa. Nel disco Rice suona chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni, irradiando un'intensa energia positiva e comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e poco costruito. "O" racchiude molte esperienze di vita, una raccolta di languide e misteriose ballate che cantano di sentimenti e passioni agrodolci. In seguito a numerosi tour, pubblica altri due album “9” e “My Favourite Faded Fantasy”.Dallo stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo sta progettando un altro tour in barca a vela nel Mediterraneo che partirà nell'estate del 2023

Nuovo annuncio per Sequoie Music Park: il 4 luglio 2023 al Parco delle Caserme Rosse arriva Tananai. Si accendono i motori della rassegna bolognese: dopo l’annuncio di Tash Sultana (polistrumentista australiana scelta da Bruce Springsteen come opening di uno dei suo live), tocca a Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, tra poche settimane in gara alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tango”.

BOnsai Garden giunge alla sua seconda edizione. Al via la rassegna estiva del Parco delle Caserme Rosse a Bologna che si concluderà il 24 luglio per un mese di programmazione. Ricchissima l’offerta culturale che spazia dalla musica alla commedia, nel nome della trasversalità di gusti e di generi, in grado così di attirare e accontentare sia il pubblico di giovani e giovanissimi che le famiglie. Il 9 luglio è il turno di Gianluca Grignani!

