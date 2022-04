Musica dal vivo a Bologna, una stagione di grandi concerti: tutti i big Vasco Rossi, Eric Clapton, Cesare Cremonini, Pearl Jam, Deftones, Achille Lauro...una sfilza di artisti internazionali e non faranno la colonna sonora di questa primavera/estate

Ac/Dc a

L'attesa è finita. Dopo una lunga serie di annullamenti e riprogrammazioni possiamo vedere la primavera e l'estate 2022 come il momento in cui torna la musica dal vivo in tutta la sua grandezza. Grandi nomi e band super-idolatrate a livello mondiale passeranno da Bologna, con un calendario notevole anche su Imola (autodromo) grazie al programma "The sound of Imola", che sarà fra l'altro a rilascio graduale visto che i concerti partono a maggio (con Vasco Rossi) e chiude solo a settembre. Tanta voglia di stare sotto un palco, anche se l'entusiasmo è stato smorzato (i fan dei Foo Fighters possono capire) dalla scomparsa del batterista Taylor Hawkins con conseguente annullamento del tour mondiale (l'unica data italiana sarebbe stata a Milano). Ma la musica va avanti.

Eccome. Intanto, sulle note di "Wonderful tonight" il 20 e 21 maggio arriva sul palco dell'Unipol Arena il grande Eric Clapton (Slowhand, mano lenta). Secondo nella classifica della rivista Rolling Stone dei cento più grandi chitarristi di tutti i tempi, il musicista britannico sarà accompagnato da una superlativa band, compresi i compagni di una vita: Nathan East (basso), Paul Carrack (tastiete), Chris Stainton (tastiere), Doyle Bramhall II (chitarra), Sharon White and Katie Kissoon (coriste).

Un piccolo spostamento verso l'autodromo di Imola per il "pacchetto" di musica del "The Sound of Imola" che include Vasco Rossi (il 28 maggio); i Pearl Jam (finalmente ci siamo: 25 giugno) e Cesare Cremonini (2 luglio).

Torna quest'anno anche Sequoie Music Park al Parco delle Caserme Rosse: ricchissima l'edizione 2022 del festival bolognese. Una rassegna internazionale, con artisti provenienti da ogni parte del pianeta a rappresentare suoni e nazionalità diverse. Il Nu Metal degli americani Deftones (accompagnati dal canadese Grandson) il dream pop dei texani Cigarettes After Sex, l’elettronica dell’australiano Chet Faker, il ritmo in levare del francese Panda Dub, la musica balcanica del mitico Goran Bregovic, più il grande ritorno sul palco del cantautore scozzese Paolo Nutini. Tra i protagonisti della rassegna, oltre ai grandi nomi internazionali, ci saranno anche Willie Peyote, Caparezza (doppia data), Achille Lauro (che salirà sul palco di Eurovision), Psicologi, Ariete e Fabri Fibra (fresco di uscita del nuovo album “Caos”).

Andiamo nello specifico con tutte le date (andiamo dal 21 giugno al 21 luglio 2022) del festival: 21/06 - Deftones + Grandson; 22/06 - Willie Peyote; 23/06 - Chet Faker; 27/06 - Caparezza; 28/06 - Caparezza; 29/06 - Cigarettes After Sex; 06/07 - Achille Lauro; 07/07 - SHINY FESTIVAL con Panda Dub, Dub Fx, Paolo Baldini, Forelock, Rise & Shine SoundSystem; 15/07 - Ariete; 17/07 Fabri Fibra; 19/07 Rkomi; 20/07 Paolo Nutini; 21/07 Goran Bregovic.