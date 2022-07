“Monghidoro 2022 - I Concerti della Cisterna” fa parte del progetto Il Porto delle Arti Summer.

A Monghidoro, nella cinquecentesca piazza della Cisterna, si svolgeranno fra il 13 Luglio e il 27 Agosto 2022 una serie di concerti di diversa natura, con gruppi eterogenei e in grado di interpretare le varie forme d'Arte secondo paradigmi personali e inaspettati. Gli artisti varieranno in tutti gli stili musicali della nostra epoca in un meraviglioso viaggio tra i generi più disparati.

Programma:

13 luglio: Omaggio a Ennio Morricone. Pietro Beltrani Trio

20 luglio: Germano Bonaveri - Euterpe: Concerti di Poesia

23 luglio: Lorena Fontana - Tango per Ida

27 luglio: Valentina Mattarozzi Quintet - Omaggio a Mina e Mia Martini

3 agosto: Game Lover

10 agosto: Stragà canta Sinatra

17 agosto: Omaggio a Freddie Mercury

24 agosto: K-Lover & Gens d’Ys - Danze e Musiche Irlandesi

27 agosto: Com’è profondo il Jazz - Omaggio a Lucio Dalla