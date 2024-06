I concerti di giugno da non perdere

Giugno è il mese dell'estate che arriva e delle rassegne a cielo aperto che montano palchi sparsi per la città. Artisti famosissimi e artisti più di nicchia, il calendario inizia a diventare impegnativo e le serate sempre più cariche di musica di ogni genere. Non è un concerto, ma la musica c'entra eccome. Ricordiamo che i Portici di San Luca si illuminano in occasione della II edizione del Bologna Portici Festival grazie a un progetto artistico di Cesare Cremonini con la partecipazione dell’artista tedesco Philipp Frank. L’appuntamento è dal 5 al 9 giugno, dal tramonto all’alba I Portici di San Luca, patrimonio Unesco dal 2021, prendono vita grazie a un imponente progetto artistico unico al mondo.

Il mese musicale comincia con il botto, visto che il 2 giugno all'Unipol Arena ci sono i Nickelback: la band capitanata da Chad Kroeger, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi e che adesso porta in giro dal vivo anche l'ultimo, Get Rollin’. Il 9 giugno sul palco dell'Unipol Arena sale Olivia Rodrigo, che sta portando in giro per il mondo il suo tour GUTS, con un’unica imperdibile tappa italiana a Bologna. Il tour dell’artista multi-platino e vincitrice di tre Grammy sarà in supporto del suo secondo album in studio, GUTS, pubblicato l’8 settembre da Geffen Records con grande clamore da parte della critica. Una data da tenere a mente è senz'altro il 29 giugno, quando ai giardini delle Caserme Rosse arrivano gli Elio e le Storie Tese. E a proposito di Caserme Rosse, giovedì 13 giugno c'è KidYugi, il rapper tarantino, fresco vincitore di un disco d’oro con il suo nuovo album “I nomi del diavolo”.

Tutta un'altra musica quella della Doctor Dixie Jazz Band, storico gruppo musicale e dixieland di Bologna fondato a Bologna da Nardo Giardina e Gherardo Casaglia come Band dell'Università e debuttò il 16 aprile 1952. La Doctor Dixie ha partecipato a tre film di Pupi Avati, clarinettista della Band dal 1959 al 1964 insieme a Lucio Dalla con il quale avrebbe dovuto presentare il concerto del 60° se Lucio non fosse purtroppo improvvisamente scomparso il primo marzo 2012: Jazz Band, ispirato alla storia della Band, Dancing Paradise e Accadde a Bologna girato quasi interamente nella Cantina Dr. Dixie. Il 3 giugno l'appuntamento con questi meravigliosi musicisti è (dalle 21:00) al palco Tropical ci via Sebastiano Serlio 25/2. Ingresso gratuito.

Il 5 giugno dalle 18:30 Piazza Lucio Dalla ospita "Rock Partygiano" (DiMondi Summer 2024): una serata di musica rock e impegno civile a sostegno di ANPI Bolognina. Tre live musicali, cibo, birrette e la possibilità di sostenere le attività di ANPI. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Ecco le band che si alterneranno sul palco tra le 18.30 e le 23.00: I Mulini a Vento - folk rock / combat folk; Airocks - rock / hard rock; The Derricks - 60s garage. Ingresso gratuito.

Per la "Filuzzi in Piazza" (siamo in Piazza della Pace) il 6 giugno alle 21.30 c'è il Davide Salvi Filuzzi Quartet (Davide Salvi fisarmonica, Sandro Menetti chitarra, Paolo Testoni basso, Massimiliano Alberti batteria, ospite Davide Borghi) presentato da Mauro Malaguti. Il progetto intende rilanciare la tradizione della Filuzzi alla riscoperta di storie, di un modo di fare musica e di ballare. Un “quartetto filuzziano” interpreterà i grandi autori della tradizione bolognese invitando sul palco ospiti d’eccezione e tutti i cittadini a ballare sulla grande pedana di Piazza della Pace.