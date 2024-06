I concerti di luglio da non perdere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il mese musicale comincia lunedì 1 luglio a BOnsai con il sound dei Palaye Royale, riconosciuti dalla stampa come "La band più scottante dell’anno" e "Il gruppo dell’anno" già nel 2018, i Palaye Royale hanno ben più che il mondo in pugno. Adrenalinici, elettrizzanti, dall’estetica travolgente e sfumature musicali in continua esplorazione, gli show sfrenati dei Palaye Royale e i loro testi introspettivi valgon loro il supporto incondizionato di più di un milione di ascoltatori in tutto il globo e innumerevoli sold out fin dal loro primo tour. La Sad arriva a BOnsai Bologna il 2 luglio. Theø, Plant e Fiks sono pronti a travolgerci con la loro attitudine punk e le chitarre distorte. Sempre martedì 2 luglio James Arthur sarà in concerto a Sequoie Music Park.

Dal 3 al 4 luglio Salmo & Noyz Narcos sono sul palco di Sequoie Music Park con il loro tour estivo Hellraisers, in cui ripercorrono i loro successi e presentano per la prima volta dal vivo i brani del joint album CVLT.Sabato 6 luglio Vinicio Capossela in concerto a Monte Sole nell'ambito del Festival Lupo.

Continuano intanto (musica a parte) le serate con il Cinema Ritrovato e Sotto le stelle del cinema.

I Take That tornano in Europa con Life Under The Stars Tour che farà tappa a Bologna giovedì 11 luglio sempre sul palco delle Caserme Rosse.

Sabato 13 luglio sarà il Banco del Mutuo Soccorso l’headliner della seconda serata del Porretta Prog Legacy 2024. Questi incontestabili pionieri della “via Italiana” al progressive rock saranno preceduti sul palco da La Cruna del Lago, Sintesi del Viaggio di Es e Merging Beats.

Martedì 16 luglio la boy band britannica del Blue farà tappa a Sequoie Music Park con il loro “Italian Summer Tour 2024”.

Giovedì 18 luglio Filippo Graziani canta Ivan sul palco del CUBO. “Per gli amici tour” celebra l’eredità di Ivan Graziani, leggenda della musica italiana e padre di Filippo: una collezione di canzoni inedite e di repertorio per rendere omaggio a un’icona indimenticabile che ha rivoluzionato la musica d’autore, un vero e proprio ponte tra generazioni, un dialogo tra padre e figlio che supera il confine del tempo.

Venerdì19 luglio i Marlene Kuntz e Mahmood saranno contemporaneamente in concerto a Bologna. La rock band sul palco del Bonsai mentre Mahmood live a Sequoie Music Park.

Sabato 20 luglio Nick Mason's Saucerful of Secrets live a Sequoie Music Park. Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, torna in Italia con il supergruppo formato da Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet) e Lee Harris (Blockheads) nel 2018 e che ha l’obiettivo di riportare sui palchi i primi successi dei Pink Floyd, attingendo alla discografia pre Dark Side Of The Moon e ricreando la stessa atmosfera psichedelica e iconoclasta che i Pink Floyd hanno insegnato a tutte le generazioni.

Lunedì 22 luglio i Kool & The Gang porteranno il soro sound leggendario sul palco di Sequoie Music Park.

Venerdì 26 luglio per la rassegna di world music Suoni DiMondi la musica elettronica di Mefisto Brass sarà live in Piazza Lucio Dalla. Sempre sullo stesso palco lunedì 29 luglio Lúcia de Carvalho. Una capacità comunicativa e un’energia solare contagiosa. La passione per la musica brasiliana e portoghese, ma anche per sonorità moderne come il reggae, il funk e il pop. Il suo live è pura gioia.

Mercoledì 31 luglio Sergio Cammariere Quartet live al CUBO. Uno spettacolo che rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova.