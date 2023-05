Musica dal vivo: i 10 concerti da non perdere a maggio

Musica a maggio. Quanta e quale? Tanta e di tutti i generi con una preponderanza per il pop e il rock. Dai palazzetti ai club e già con qualche tutto esaurito, ecco le 10 date da tenere e mente per poter dire "c'ero anche io".

Mercoledì 3 maggio il premio Oscar Hans Zimmer è a Bologna, anzi, a Casalecchio di Reno. L'Unipol Arena ospita infatti lo spettacolo compositore, produttore discografico e tastierista, autore di colonne sonore cinematografiche e a capo del dipartimento musicale dello studio cinematografico DreamWorks. Zimmer si esibirà in uno spettacolo originale in cui proporrà le colonne sonore più significative della sua carriera, come ‘Il Re Leone’ e brani più recenti come ‘Dunkirk’. Proporrà inoltre del nuovo materiale e pezzi che spesso non vengono eseguiti da l vivo. Il compositore, tra i più richiesti e rinomati di Hollywood, ha appena vinto il suo secondo Premio Oscar come miglior colonna sonora per il film Dune, solo il più recente nella lista incredibile di riconoscimenti che può vantare: nel 1995 vince i l primo Premio Oscar nella categoria Miglior colonna sonora per Il Re Leone, quattro Golden Globe , il primo per il medesimo lungometraggio mentre il secondo per la Miglior colonna sonora per Il Gladiatore (2001) e il terzo di nuovo per Dune, quattro Grammy Awards e tre Brit Awards. Sempre grazie a Dune ha vinto quest ’anno un BAFTA Award e il Critic’s Choice Movie Award.

2. Joe Satriani

Joe Satriani, una delle figure più prestigiose nella storia della musica rock, finalmente di nuovo live. A Bologna l'appuntamento è per martedì 2 maggio al Teatro EuropAuditorium. Vero e proprio pioniere, nonché esempio di stile per tutti coloro che a lui si sono ispirati, Joe Satriani è uno dei musicisti più acclamati al mondo cha ha avuto origine nell’epoca d’oro dei chitarristi, gli anni ’80. Nato a Long Island, classe 1956, Satriani comincia a suonare la chitarra da autodidatta a 14 anni influenzato dal grande amore per Jimi Hendrix, per poi diventare uno dei chitarristi più prestigiosi della storia del rock destinato ai palchi di tutto il mondo insieme a rockstar come Mick Jagger e Glenn Hughes.

3. Ghemon

“Una Cosetta Così” non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma in parte, un po’ di tutto questo. Uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere finalmente le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica dell’artista. Sul palco uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. Insomma, una cosetta così. Lo spettacolo, scritto anche con l’aiuto di Carmine Del Grosso, vedrà sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra. Quando e dove a Bologna? Il 7 maggio al Locomotiv Club!