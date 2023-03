I concerti di marzo da non perdere

A marzo tanta (buona) musica dal vivo. I nomi da scrivere sul calendario di questo mese sono altisonanti e accontentano un po' tutti i gusti, dal rock al pop italiano. Ce li godiamo a teatro, nei club e nei palazzetti: ecco le date da segnare!

Lunedì 13 marzo Nino D’Angelo in scena al Teatro EuropAuditorium con lo spettacolo "A gentile richiesta… Il Poeta che non sa parlare". “Ho deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il mio pubblico che anche in quest’ultima estate ha dimostrato di amarmi. E anche per dare la possibilità a chi non ha avuto la possibilità di vedermi in questi ultimi anni di poterlo fare in occasione di questo tour. Avrò la fortuna di esibirmi ancora una volta in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani e quindi la scaletta sarà più intima. Ci sarà l’occasione per divertirsi con il mio repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi”

Giovedì 16 e venerdì 17 marzo 2023 i Maneskin tornano sul palco dell'Unipol Arena con il "Loud Kids Tour" 2023. Il promo tour mondiale della band formatasi a Roma nel 2016 si svilupperà in 48 concerti fra Nord America ed Europa. Una gran bella notizia per i fan bolognesi che potranno goderseli non una, ma due serate!

Dopo la notizia del ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, Gianni Morandi annuncia oggi il tour Go Gianni go! Morandi nei palasport, la nuova avvincente corsa per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani, in partenza a marzo del prossimo anno. Rimini, Milano, Firenze, Roma, Torino e naturalmente la sua Bologna (tappa all'Unipol Arena il 21 marzo 2023): queste le prime città che si preparano ad accogliere Gianni Morandi , ??showman in grado di tenere alta, per l’intera durata dei suoi concerti, la carica di energia e il suo contagioso entusiasmo.

Mercoledì 29 marzo 2023 Max Pezzali celebra all'Unipol Arena i 30 anni di carriera con il "MAX30" tour. Dopo il successo delle due trionfali date di San Siro canta Max, che hanno unito 120mila voci sui brani simbolo di generazioni intere, Max Pezzali annuncia MAX30, il tour nei palasport 2022/2023.