“Concerti Parlanti”: Barbara Cola al Cà de' Mandorli per un "duetto" speciale

Martedì 8 settembre al Cà de’ Mandorli il binomio musica e scienza fanno spettacolo grazie al progetto “Concerti Parlanti”: la grande Barbara Cola sarà la protagonista della serata “Futuri Possibili” insieme al dottor Michele Rugo, psichiatra del centro di psicanalisi Dedalus, il quale curerà una riflessione sul concetto di futuro e su come “desiderare” ancora, in questi momenti di vita che la pandemia ci ha forzatamente cambiato.

Si tratta del primo dei "Concerti parlanti fra musica e scienza” canzoni che raccontano il futuro, ideati da Caterina Praderio e organizzati dall’associazione Arthea-lab (www.artheaeventi.it/arthea-lab) per Bologna Estate 2020: un esordio in grande stile (il secondo appuntamento è fissato per l’11 settembre 2020 sempre a Cà de’ Mandorli) e un’ospite d’eccezione per un progetto che punta alla divulgazione di temi sociali attraverso la forza delle arti performative.

L’obiettivo della serata è quello di raccontare il futuro attraverso la musica elettronica, i cantautori italiani, le vecchie e le moderne sonorità e con il grande privilegio di avere una voce speciale: quella di Barbara Cola, che sarà accompagnata dalle musiche di Eleonora Beddini, co-ideatrice del progetto “Futuri Possibili” insieme a Caterina Praderio.

«Musica, nuove tecnologie e teatro sono gli strumenti che abbiamo scelto per contribuire a migliorare il futuro dei ragazzi e dell’ambiente nel quale viviamo - spiega Caterina Praderio, ideatrice del progetto “Concerti Parlanti” per Bologna Estate 2020 – e adesso è ora di iniziare a trattare temi che riguardano tutti, ma con un approccio nuovo. Questo appuntamento estivo vedrà come protagonisti due grandi: la prima non ha bisogno di presentazioni perché è Barbara Cola, artista che sarà affiancata da un uomo di scienza disposto a condividere in modalità atipica il suo sapere. Il risultato? Una serata fuori dalle righe con musiche arrangiate da Eleonora Beddini, artista che utilizza musica elettronica e nuove tecnologie per rielaborare brani e sonorità già conosciuti con un risultato davvero coinvolgente».

Il programma della serata:

Ore 21.00 introduzione a cura dell’associazione Dedalus.

Ore 21.30 concerto presso Ca’ de Mandorli, via Idice 24, San Lazzaro di Savena

Barbara Cola: voce

Eleonora Beddini: arrangiamenti, direzione e tastiera

Basak Canseli Çifci: violoncello

Posti limitati e prenotazione obbligatoria causa norme Covid 19, su: arthea.lab@gmail.com

“Concerti Parlanti” fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna-Destinazione Turistica. In collaborazione con il centro di psicanalisi Dedalus, associazione ParliamoneOra, con il Patrocinio di Comune di San Lazzaro di Savena.

L’associazione Arthea-lab nasce nel 2016 e, sotto la denominazione Il laboratorio delle arti, organizza laboratori di musical, musica d’insieme, scenografia, comunicazione per lo spettacolo che hanno lo scopo di educare i giovani al lavoro di gruppo. Tramite installazioni musicali e visive, e concerti divulgativi, Arthea-lab vuole comunicare contenuti utili verso un pubblico ampio, veicolare messaggi importanti utilizzando un linguaggio differente, empatico, apparente semplice e immediato, ma di grande efficacia emotiva. Negli ultimi anni Arthea-lab ha vinto diversi bandi fra i quali Bologna Estate e Talenti e Contributi, con i quali abbiamo potuto iniziare a sviluppare questo desiderio di utilità sociale. La collaborazione con il centro di psicanalisi Dedalus e con l’associazione ParliamoneOra è ormai una collaborazione stabile e proficua.