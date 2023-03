Gianni Morandi, al via il tour nei palasport. Date e possibile scaletta

Manca poco, meno di ventiquattr'ore al ritorno sui palchi di Gianni Morandi, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus.

L’artista ha scelto Rimini come prima data del suo nuovo tour GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, che toccherà i principali palazzi dello sport italiani. Una data, quella in programma domani sera allo Stadium Rimini, già andata sold out. Dopo aver toccato Milano, Firenze e Roma, Morandi tornerà nella “sua” Bologna martedì 21 marzo all’Unipol Arena. Dopo la data bolognese, il tour proseguirà con altre quattro tappe a Torino, Ancona, Bari ed Eboli.

Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti.

I biglietti del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Gianni Morandi in concerto: la possibile scaletta delle canzoni

Per poter avere un’idea di ciò che aspetta i fan di Morandi, ecco i brani di un suo recente live a Riccione. Ma per questo nuovo tour il cantante ha pensato a una speciale scaletta, che mescola le tracce incluse nel nuovo progetto discografico EVVIVA!, uscito il 3 marzo, e i grandi classici del suo repertorio, affiancato on stage da una band di 13 elementi diretta dal maestro Luca Colombo.

– Apri tutte le porte

– Uno su mille

– Se perdo anche te

– Un mondo d’amore

– In ginocchio da te

– Banane e lampone

– Bella signora

– La ola

– C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

– Andavo a cento all’ora

Tutte la date del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT

10 MARZO 2023 | RIMINI @ STADIUM RIMINI (SOLD OUT)

12 MARZO 2023 | MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

(SOLD OUT)

15 MARZO 2023 | FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

18 MARZO 2023 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 MARZO 2023 | BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

23 MARZO 2023 | TORINO @ PALA ALPITOUR

25 MARZO 2023 | ANCONA @ PALAPROMETEO

28 MARZO 2023 | BARI @ PALAFLORIO

30 MARZO 2023 | EBOLI @ PALASELE