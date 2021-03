Lunedì 8 marzo alle 20.30 il Quartetto di Cremona per il cartellone della nuova Stagione "I Concerti 2021": un viaggio musicale con interpreti straordinari, tutti italiani, e molte sorprese e novità. Il Concerto sarà disponibile al pubblico con la trasmissione gratuita in streaming sul sito di Fondazione Musica Insieme alle ore 20:30 da lunedì 8 marzo 2021 e sul canale televisivo TRC Bologna (canale 15 del digitale terrestre).



Cristiano Gualco violino

Paolo Andreoli violino

Simone Gramaglia viola

Giovanni Scaglione violoncello

Johann Sebastian Bach

Contrapunctus I da L’Arte della Fuga BWV 1080

Fabio Vacchi

Quartetto per archi n. 6 „Lettera a Johann Sebastian Bach‰

Ludwig van Beethoven

Quartetto n. 14 in do diesis minore op. 131