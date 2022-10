"Artisti insieme per le Marche": a Bologna un concerto per aiutare i più colpiti

Prezzo non disponibile

Domenica 23 ottobre alle 20.30 l'Oratorio San Filippo Neri di Bologna (via Manzoni) ospita un concerto di beneficenza per i territori marchigiani colpiti dalla recente alluvione: l'evento si chiama "Artisti insieme per le Marche" e il ricavato delle vendite dei biglietti sarà devoluto ai Comuni di Ostra e Barbara, tra i più colpiti e con il maggiore numero di vittime.a

La serata è stata organizzata dalla cantautrice Roberta Giallo, marchigiana di adozione bolognese, in collaborazione con il Comune di Bologna, Bologna Unesco City of Music, L'Oratorio Di San Filippo Neri, Musicolor, il Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti.

Tanti gli ospiti che hanno risposto all'appello gratuitamente e che si esibiranno durante la serata: Angela Malfitano, Beatrice Antolini, Claudia D'Ippolito, Cris La Torre e Rod Mannara, Franz Campi, Giovanni Segreti Bruno, Lovesick Duo, Marcello Romeo, Massimiliano Martines, Milena Mingotti, Mirco Mariani, Nicolas Bonazzi, Roberta Giallo, Roberto Costa, Samuela, Stefano Colli & Giancarlo di Maria, Valentino Corvino, Vince Pastano. Torna per l'occasione ad esibirsi nella sua Bologna anche Mirco Mariani, leader degli Extraliscio, la band punk da balera prodotta da Elisabetta Sgarbi.