Concerto beneico per l'Epilessia

Concerto benefico in favore dell'Associazione Italiana Epilessia, in occasione della Giornata Internazionale dell'Epilessia. Evento in collaborazione con AERCO-Associazione Emiliano Romagnola Cori APS. Coro Giovanile dell'Emilia Romagna, dir. Daniele Sconosciuto Coro Ad Maiora, dir. Michele Napolitano Ingresso Libero ad offerta. La Giornata internazionale dell'epilessia è un evento speciale che promuove la consapevolezza dell'epilessia in più di 130 paesi ogni anno. Ogni anno, il secondo lunedì di febbraio, le persone si uniscono per riconoscere ed evidenziare i problemi affrontati dalle persone con epilessia, dalle loro famiglie e dai loro assistenti. Questo è un giorno per tutti, non importa dove ti trovi, non importa quanto piccolo sia il tuo gruppo o grande la tua area, non importa se ti concentri sugli aspetti medici o sociali della malattia. Vogliamo che tu ci aiuti a celebrare la Giornata Internazionale dell'Epilessia! Parliamo con una voce globale. La Giornata è un'iniziativa congiunta dell'Ufficio internazionale per l'epilessia (IBE) e della Lega internazionale contro l'epilessia (ILAE) a cui la nostra Associazione aderisce. Info: www.associazioneepilessia.it