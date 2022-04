Concerto per l'Ucraina, grandi ospiti sul palco: ecco il programma

Martedì 5 aprile la nostra Piazza Maggiore diventa il grande palco per “Tocca a noi - Musica per la pace”: il grande evento a ingresso gratuito per raccogliere fondi a sostegno di Save the Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, per aiutare i bambini che stanno subendo le terribili conseguenze del conflitto in Ucraina.

Gli ingressi alla piazza si aprono alle 18.30 mentre dalle 20.00 comincerà il live. Saranno 7.000 le persone che potranno assistere al concerto dal vivo e le prenotazioni partono alle 12.00 di venerdì 1 aprile 2022. Cosa aspettarci? Sarà una lunga maratona che vedrà alternarsi sul palco alcuni tra gli artisti italiani più amati, che hanno deciso di unirsi per ricordare, ancora una volta, l’urgenza di fermare le violenze che da settimane colpiscono drammaticamente le bambine, i bambini, le donne e gli uomini dell’Ucraina e sensibilizzare giovani e meno giovani ad attività di dialogo e di cooperazione, di costruzione costante della pace nel mondo.

Chi c'è: da Gianni Morandi a La Rappresentante di Lista

Sul palco, una line up d’eccezione, che ha deciso di aderire al progetto: oltre a La Rappresentante di Lista, si esibiranno Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus, ma le sorprese non sono finite. A condurre l’evento, Andrea Delogu che guiderà lo spettacolo, con la partecipazione di Ema Stokholma, Marco Baliani, Daniele Piervincenzi.

Bisognerà avere il green pass base e indossare mascherina FFP2. Per fare una donazione: inviare un sms al 45533 donando 2 euro, chiamare da rete fissa il 45533 per donare 5 o 10 euro o su www.savethechildren.it/ucraina #ToccaANoi #stopwaronchildren #standwithukraine