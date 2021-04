Musica dal Complesso di Santa Maria della Vita: Massimo Quarta e Pietro de Maria

Dal Complesso di Santa Maria della Vita, situato nel cuore della città di Bologna, celebre sia per la meravigliosa cupola del Bibiena che per il capolavoro quattrocentesco di Niccolò Dell'Arca: lo struggente Compianto sul Cristo Morto, a darci il “benvenuto in sala”, come per tutti I Concerti 2021, sarà una figura dello spettacolo e della cultura legata alla nostra città: l’attrice bolognese Carlotta Miti, che ha esordito nel 1994 con Dichiarazioni d'amore di Pupi Avati.

MASSIMO QUARTA violino

PIETRO DE MARIA pianoforte

Johannes Brahms

Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78

Nicola Campogrande

Forme di felicità, nuova composizione commissionata da Musica Insieme – prima esecuzione assoluta

Johannes Brahms

Sonata n. 3 in re minore op. 108