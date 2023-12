Lunedì 1 gennaio 2024 "Concerto di Capodanno: le otto stagioni di Vivaldi e Piazzolla" sul palco del Teatro Auditorium Manzoni.

L'orchestra, con il violinista solista Paolo Mancini, eseguirà un arrangiamento delle Quattro Stagioni di Buenos Aires di Astor Piazzolla, secondo la strumentazione delle Quattro Stagioni di Vivaldi: l'idea fu del violinista e direttore d'orchestra lettone Gidon Kremer che, creando un dialogo poetico tra queste due opere, riuscì ad ottenere un risultato straordinario, in grado di far comunicare due capolavori nati a quasi 250 anni di distanza.

Programma:

(Vivaldi) Concerto Nº 1 in mi maggiore op. 8, RV269 La primavera

(Piazzolla) Otoño porteño

(Vivaldi) Concerto Nº 2 in sol minore op. 8, RV315 L’estate

(Piazzolla) Invierno porteño

(Vivaldi) Concerto Nº 3 in Fa maggiore op. 8, RV293 L’autunno

(Piazzolla) Primavera porteña

(Vivaldi) Concerto Nº 4 in Fa minore op. 8, RV297 L’inverno

(Piazzolla) Verano porteño