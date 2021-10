Concerto dei King's Singers

Max Reger: Nachtlied

Pietro Ferrario: Nightfall



Nascondendosi

Thomas Tallis: Derelinquit impius

Thomas Tallis: If ye love me

William Byrd: Vigilate



In esilio

Richard Dering: Factum est silentium

Nicolas Gombert: Media vita

Claude Debussy: Trois chansons de Charles d’Orléans



In guerra

Martin Luther, arr. Johann Sebastian Bach: Ein feste Burg

Ned Rorem: “To-night as I was trying to keep cool” (da Pilgrim Strangers)

Thomas Tallis: Te lucis ante terminum



Intervallo



Richard Strauss: Traumlicht

Carles Prat: Spring, the sweet spring



Trovare l’Armonia

Urmas Sisask: Heliseb väljadel

John Cameron, arr. James MacMillan: O, chì, chì mi na mòrbheanna

Harry Dixon Loes, arr. Stacey V. Gibbs: This little light of mine



Brani di fede e speranza

I King's Singers concluderanno il concerto, in stretta armonia, con una selezione di brani che hanno definito il loro tempo di isolamento, insieme ad alcune delle loro canzoni preferite.





I King's Singers rappresentano il punto di riferimento, per il canto a cappella, sui più grandi palcoscenici del mondo da oltre cinquant'anni. Sono rinomati per la loro impareggiabile tecnica, versatilità e abilità nell'esecuzione, e per la loro perfetta musicalità, attingendo sia dal ricco patrimonio del gruppo che dal loro desiderio di ricerca per creare una straordinaria ricchezza di opere originali e collaborazioni uniche.



Ciò che li ha sempre distinti è il loro talento nell’esecuzione di una varietà di stili e generi senza precedenti, superando i confini del loro repertorio ma allo stesso tempo onorando le origini della tradizione corale britannica. Sono conosciuti e amati in tutto il mondo e appaiono regolarmente nei principali festival e concerti in Europa, Nord America, Asia e Oceania, tra cui Carnegie Hall New York, Elbphilharmonie Hamburg, Leipzig Gewandhaus, Mozarteum Salzburg, Tonhalle Zurich, Concertgebouw Amsterdam, Edinburgh International Festival, Helsinki Music Centre, Sydney Opera House, Tokyo Opera City e il National Centre for the Performing Arts, Pechino. Lavorano anche con le orchestre, tra cui recentemente la NDR Radiophilharmonie e la Royal Scottish National Orchestra, con cui hanno eseguito un lavoro appositamente commissionato da Sir James MacMillan.



La vasta discografia dei King's Singers ha portato a numerosi riconoscimenti tra cui due Grammy Awards, un Emmy Award e una menzione nella Hall of Fame inaugurale della rivista Gramophone. Come parte delle celebrazioni per il loro 50° anniversario nel 2018, il gruppo ha intrapreso una serie di importanti tour in tutto il mondo, sostenendo la pubblicazione di un album speciale per l'anniversario GOLD (nominato anche per un Grammy Award), che presentava importanti opere nella storia del gruppo e nuove commissioni di Bob Chilcott, John Rutter e Nico Muhly.



Questo impegno a creare un nuovo repertorio è sempre stato prioritario per il gruppo, con oltre 200 opere commissionate da molti importanti compositori del XX e XXI secolo, tra cui John Tavener, Judith Bingham, Eric Whitacre, György Ligeti, Luciano Berio, Krzysztof Penderecki e Toru Takemitsu. Queste opere si uniscono a un insieme di arrangiamenti a cappella, inclusi quelli dei singoli componenti dei King's Singers passati e presenti. L'esperienza di molti dei loro primi collaboratori con le orchestre di ottoni ha contribuito a formare il distinto "suono dei King's Singers" e un gran numero di lavori commissionati e di arrangiamenti sono disponibili nella loro serie con Hal Leonard, che hanno venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo. Una chiave del successo del gruppo è stata la loro capacità di evolversi e innovare nel corso di molti anni - attraverso 28 cantanti - pur mantenendo sempre questo suono speciale e l'integrità musicale.



I King’s Singers tengono anche workshop musicali e corsi residenziali in tutto il mondo, lavorando con gruppi e individui sulle loro tecniche e approcci al canto d'insieme. Nel 2018 hanno fondato The King's Singers Global Foundation per fornire una piattaforma per la creazione di nuova musica attraverso molteplici discipline, formare una nuova generazione di interpreti e offrire opportunità musicali a persone di ogni provenienza.



I King's Singers si sono costituiti nel 1968, quando sei studenti di canto corale del King's College di Cambridge diedero un concerto alla Queen Elizabeth Hall di Londra. In quell’occasione l’ensemble era composto da due controtenori, un tenore, due baritoni e un basso; il gruppo ha mantenuto questa formazione da quel debutto.

