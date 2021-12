Concerto del Coro Regionale AERCO e del Consort Barocco del Coro di S. Spirito - Direttore Tim Sharp



Il Concerto del Ringraziamento è organizzato da AERCO per ringraziare tutti i sanitari della Regione Emilia-Romagna per la loro opera a favore degli ammalati di covid-19 durante i due anni di pandemia. le offerte raccolte al concerto verranno devolute a favore della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Bologna.



Programma:



A. Corelli: Concerto grosso in sol minore, op. 6, n. 8 (fatto per la notte di Natale)

A. Vivaldi: Nulla in mundo pax sincera, RV 630, per orchestra d'archi e soprano

A. Vivaldi: Gloria in re maggiore, RV 589 per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo

D. Venturi: La Rosa Bianca, per coro spazializzato ed elettronica preparata



Tim Sharp (USA), Direttore

Tim Sharp (BM, MCM, DMA) ha differenziato la sua carriera come direttore d'orchestra, professore universitario, editore e manager in campo musicale. Attualmente, al suo tredicesimo anno come direttore artistico ed esecutivo del Tulsa Chorale, Tulsa (OK), Tim è impegnato a programmare concerti importanti che sono diventati un punto fermo del panorama artistico della musica classica in tutta la regione. È il Direttore del Centro per l'Innovazione delle Arti della Comunità dell'Università di Trevecca (Nashville, TN), e Direttore della Musica della Chiesa Battista Immanuel (Nashville, TN). La ricerca e la scrittura di Tim si concentrano pedagogicamente nella direzione e nell'analisi della partitura, e i suoi molti saggi e libri pubblicati tradiscono i suoi interessi eclettici nella storia della musica regionale, nell'acustica, nella creatività, nell'innovazione e nell'estetica. Ha diretto cori universitari, comunitari, di chiesa e di bambini, e si esibisce come direttore di coro e docente negli Stati Uniti e a livello internazionale. Tim Sharp è un 'Life Fellow' della Clare Hall, Università di Cambridge, con lauree in musica e direzione presso la School of Church Music del Southern Baptist Theological Seminary, Belmont University, e Bluefield College. Tim ha appena concluso tredici anni come direttore esecutivo dell'American Choral Directors Association, l'associazione professionale nazionale per direttori di coro, educatori, studiosi, studenti e rappresentanti dell'industria della musica corale negli Stati Uniti. Egli rappresenta l'attività corale negli Stati Uniti presso la Federazione Internazionale per la Musica Corale (IFCM). Prima di dirigere l'ACDA, Sharp è stato decano delle Belle Arti al Rhodes College e, in precedenza, direttore delle attività corali alla Belmont University. Sacred Choral Music Repertoire: Insights for Conductors è l'ultimo libro di Tim per direttori di coro. Altre pubblicazioni sulla direzione corale sono Relevance in the Choral Art, Innovation in the Ensemble Arts: Sustaining Creativity, Mentoring in the Ensemble Arts: Helping Others Find Their Voice and Collaboration in the Ensemble Arts: Working and Playing Well with Others.



Coro Regionale AERCO

Il progetto del Coro Regionale AERCO, finanziato dalla Legge Regionale 2/2018 dell'Emilia Romagna, è una formazione flessibile formata dai componenti dei cori associati all'AERCO. Per questa rappresentazione i coristi provengono dall'Accademia Corale Vittore Veneziani (Ferrara), il Coro Arcanto (Bologna), la Corale Gaudium (Gaggio Montano), il Coro Ecce Novum (Cesena), Gruppo Vocale Teleion (Mirandola), Coro Ildebrando Pizzetti dell'Università di Parma, Coro Polifonico Santo Spirito (Ferrara), Coro Voci di Parma.



Consort Barocco del Coro di S. Spirito di Ferrara

Il Consort strumentale Barocco, ricomprende nel proprio organico strumentale professori d’orchestra specializzati nel repertorio antico e barocco provenienti da tutto il Nord Italia ed Europa. I propri componenti collaborano stabilmente anche con l’Accademia dello Spirito Santo di Ferrara e con le principali orchestre barocche di tutta Europa. Dal dicembre 2016 accompagna l’organico vocale del Coro Polifonico di Santo Spirito nelle diverse produzioni concertistiche con organici diversi (Vivaldi Vespro per il Santo Natale - 2016, Buxtehude Membra Jesu Nostri - 2017, Monteverdi Vespro per la Solennità dei santi Pietro e Paolo 2018, Haendel Dixit Dominus e Laudate Pueri e Steffani Stabat Mater 2019), ed il 12 dicembre scorso è già stato protagonista presso la Basilica di San Giorgio a Ferrara ne “Le cantate per l’Avvento” con musiche di H. I. F. Biber e J. S. Bach.



Lorenzo Gugole, Violino leader

Leonardo Bellesini, Violino I

Lucrezia Nappini, Violino I

Roberta Marzoli, Volino II

Pietro Battisoni, Violino II

Patrizio Focardi, Violino II

Giovanna Gordini, Viola

Federico Toffano, Violoncello

Alessandro Pivelli, Violone

Lorenzo Antinori, Organo

Paolo Faldi, Oboe

Michele Santi, Tromba

Roberto Cascio, Arciliuto



Chiara Brunello, Mezzosoprano

Definita “dotata di un vellutato e naturale registro grave, di raffinata espressività e carismatica presenza scenica”, il contralto Chiara Brunello, dopo la laurea in architettura, si diploma brillantemente presso il Conservatorio di Rovigo. La sua versatilità l’ha portata ad affrontare ruoli molto diversi tra loro tra i quali Hänsel Hänsel und Gretel (Aslico), Lola Cavalleria Rusticana, Maddalena Rigoletto (Luglio Musicale Trapanese), Flora La Traviata (Teatro Comunale di Treviso, La Fenice), Suzuki Madama Butterfly (Teatro del Giglio di Lucca), Paoluccia La Cecchina (Teatro Donizetti di Bergamo), Zanetto, Giacinta Le serve rivali di Traetta (Opera de Chambre de Genève), in The Fairy Queen (per Maggio Musicale Fiorentino Formazione), Leonora Le astuzie femminili di Cimarosa, Teresa La Sonnambula (Teatro Comunale di Treviso), La Strega Cattiva Il Mago di Oz di Valtinoni (Operaestate Bassano), Silvano Amare e fingere di Stradella (Tage Alter Musik di Herne), Romilda in Romilda e Costanza di Meyerbeer (Festival Rossini Bad Wildbad). In ambito concertistico si è esibita in La fabbrica illuminata (La Fenice), Berio’s Folk Songs, Ravel’s Trois chansons madécasses, Mozart Requiem, Pergolesi Stabat Mater, Petite Messe Solennelle, Vivaldi Gloria 589 (Teatro Grande di Brescia), Dixit Dominus 595 e Magnificat 611, Bach Magnificat, Cantata 12 e 54, Saint-Säens Oratorio de Noël, Hasse Miserere c minor, Grandezza nell’oratorio Santa Editta (Festival Pergolesi Spontini), Crescenzia nel S Vito di Pasquini (WDR), Ode on St Cecilia’s day di Purcell, Cleofe ne La Resurrezione (Teatro Abbado di Ferrara), Dixit Dominus (Teatro Grande di Brescia) di Händel e nei Salmi 11 e 21 di B. Marcello. Al suo attivo registrazioni per Naxos ed Arcana. Ha recentemente interpretato Seconda Strega (Dido and Aeneas) per il Teatro La Fenice, Cleofe (La Resurrezione, Handel) al Teatro Abbado di Ferrara, Gloria 589 di Vivaldi e Dixit Dominus di Händel al Teatro Grande di Brescia, Dido (Dido and Aeneas), il Salmo 11 e 21 si B. Marcello.





Allieva di J. Meneguzzer, si diploma al Conservatorio Cherubini di Firenze con il massimo dei voti, lode e menzione di merito con M.G. Germani. Vincitrice di numerosi Concorsi Internazionali debutta nel 1993 al Teatro Verdi di Pisa nell'opera Il piccolo spazzacamino di Britten. Da allora interpreta ruoli protagonistici in Die Zauberflöte, Così fan tutte, Nozze di Figaro, Don Giovanni, Clemenza di Tito, Idomeneo, Lucia di Lammermoor, Don Pasquale, Elisir d'amore, La Bohème, Il Campiello, Rigoletto, Ariadne auf Naxos, Un ballo in maschera, La Locandiera(Salieri), Carmen, Barbiere di Siviglia, Tancredi, Traviata, Puritani in teatri come: Verdi di Trieste, Malibran di Venezia, Comunale di Bologna, Maggio Musicale Firorentino, Ferrara, Valli di Reggio Emilia, Festival di Torre del Lago, Festival Arena di Verona, Ravello Festival, Regio di Torino, Petruzzelli di Bari, Auditorium Parco della Musica S. Cecilia, Auditorium Usina del Arte (Buenos Aires- Argentina), Teatro di Maribor (Slovenia), Festival Avenches (Svizzera), Reisopera (Tour Olanda); Wexford Festival Opera (Irlanda), Teatro Kaunas (Lituania), SeoulArts Center (Corea), Izmir (Turchia), Municipal di San Paolo (Brasile). Ha registrato per Bongiovanni, Rai, ORF1, Naxos, Dynamic, Tactus, Amadeus, Brilliant e Decca. Ha collaborato con direttori di fama internazionale quali D. Gatti, G. Bertini, Lü Jia, V. Jurowsky, T. Koopman, D. Fasolis, A. Zedda, P. Bellugi, P. Olmi, F.M. Sardelli, M. Stefanelli, S. Montanari, R. Zarpellon, M. Beltrami, U. Benedetti Michelangeli, X? Zh?ng, D. Oren, Z. Mehta e con registi quali I. Judge, I. Brook, R. Canessa, P. Panizza, A. De Rosa, I. Stefanutti, R. Bonajuto, D. Krief, F. Micheli, S. Bergamasco, M. Placido, P.L. Pizzi. Nel settembre 2015 a Ginevra ha ricevuto, in riconoscimento alla sua attività, il prestigioso titolo di Dama al Merito degli Ordini Dinastici Savoia. È Docente di Canto presso il Conservatorio F.A. Bonporti di Trento sezione di Riva del Garda.