Concerto del Ringraziamento alla Chiesa di Santa Cristina

Il 10 Dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Cristina della Fondazza piazzetta Morandi, 2. AERCO - Associazione Emiliana-Romagnola Cori A.P.S. organizza nel mese di Dicembre un "Concerto del ringraziamento", in cui diamo la possibilità ad un'organizzazione benefica di raccogliere fondi per la propria missione.



Questa edizione è stata dedica a A.I.L.-Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mielomi, sezione di Bologna.



Al concerto parteciperà il neonato Coro Regionale dell'Emilia-Romagna, l'Orchestra Sinfonica d'Este, i solisti Elena Biscuola, Ilaria Ribezzi e Federico Sacchi.

La direzione del concerto è stata affidata al M° Giulio Prandi.

La direzione artistica e la preparazione del Coro è stata affidata alla M° Ilaria Poldi.



PROGRAMMA

- Antonio Vivaldi, Concerto RV 537

- Johann Sebastian Bach, "Bereite dich Zion" da "Weinachtsoratorium"

- Giacomo Antonio Perti, Sinfonia avanti la Messa

- Georg Friedrich Haendel, "But who may abide" da "Messiah"

- Georg Friedrich Haendel, "Pifa" da "Messiah"

- Georg Friedrich Haendel, "For behold… The people that walked in darkness"

da "Messiah"

- Arcangelo Corelli, Concerto grosso in re maggiore op. 6

- Georg Friedrich Haendel, Utrecht Jubilate

- Johann Sebastian Bach "Jesus bleibet meine Freude" - Corale dalla cantata BWV 147





Il concerto ha il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Diocesi di Bologna.



INGRESSO LIBERO