Concerto della Rock Bazar Band alla festa della musica di Crevalcore

Crevalcore si prepara per una settimana di grande musica! Uno degli eventi più attesi è il concerto della Rock Bazar Band, che si esibirà domenica 23 giugno alle ore 23:00. La band promette di chiudere la settimana musicale con uno spettacolo energico e coinvolgente, imperdibile per tutti gli appassionati di rock.



Ma le sorprese non finiscono qui! Durante la performance della band che durerà circa un'ora, sarà possibile partecipare alla "Lemon Challenge", un'iniziativa divertente all'insegna dell'amore che, eccezionalmente per tutto il mese di giugno, accompagnerà gli spettacoli della RBB!



Le regole sono semplici:



1 – Scattatatevi un selfie mentre vi baciate con la Rock Bazar Band alle spalle



2 – Pubblicate la foto su Facebook taggando la Rock Bazar Band



3 – A fine concerto venite a ritirare il vostro strano premionzo di partecipazione (abbiamo premionzi dedicati anche ai più piccoli)



4 – In coda alla stagione estiva la foto che avrà ricevuto più like vincerà il super premionzo da ritirarsi durante il concerto di settembre (la data è ancora in via di definizione) presso il Centro Sociale Bachelli di Bologna.



Consiglio: siate originali e appassionati



NB. I componenti delle coppie posso partecipare alla challenge solo con una foto.



Sarà possibile partecipare alla Lemon Challenge in occasione dei seguenti eventi:



16 giugno – Festa della Birra di San Giorgio di Piano

22 giugno – Finale del contest Pojan on the Rock di Povegliano Veronese

23 giugno – Festa della Musica di Crevalcore



29 giugno – La MarzaNotte di Marzabotto