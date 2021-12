Concerto di Natale 2021 nella basilica di Sant'Antonio a Bologna

Lunedì 3 gennaio 2022 alle 21:15 avrà luogo il CONCERTO DI NATALE organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, con la partecipazione del Coro e Orchestra Fabio da Bologna, diretti dal M° Alessandra Mazzanti.



Il programma proposto offre la formula unica e accattivante che vede l’unione di brani d’autore che interpretano magnificamente e sapientemente il Natale a brani della tradizione popolare di tutto il mondo. Questi ultimi vengono proposti nelle lingue originali perché sia possibile gustarne appieno la vivacità e la forza delle tradizioni locali, orchestrati poi e armonizzati ad hoc da Alessandra Mazzanti per il Coro e Orchestra Fabio da Bologna.

Quest’anno verranno eseguiti brani strumentali e corali di grandi autori quali W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. B. Martini, in alternanza a brani appartenenti alle tradizioni popolari di Italia, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti, Romania, Austria, Francia e Polonia.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del city brand “èBologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, Laboratorio Analisi S. Antonio, Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, NaturaSì Ottica Garagnani, The Man and the Sea – Restaurant & American bar, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, Farmacia Centrale di S. Giovanni in Persiceto, Vittorio Hair Stylist.



L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti. L’accesso verrà regolato ai sensi del D. L. del 26/11/2021 previa verifica di GREEN PASS valido. All’interno della Basilica verranno seguite le norme previste dal protocollo CEI per la partecipazione alle celebrazioni. I posti previsti in sicurezza sono 155.