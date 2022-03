Concerto di Pasqua 2022 nella Basilica di Sant'Antonio da Padova a Bologna

Sabato 9 aprile 2022 alle 21:15 avrà luogo il concerto di Pasqua organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, del Coro e Orchestra Fabio da Bologna, diretti dal M° Alessandra Mazzanti.



Il programma presenterà capolavori di grandi autori che spaziano dal classico, al romantico fino al contemporaneo. Il mistero pasquale verrà infatti interpretato cominciando con il meraviglioso e toccante Stabat mater in sol minore op. 138 di Joseph Gabriel Rheinberger, brano che ancora più di altri mostra le doti tecniche ed espressive di questo autore. Ad esso seguirà un brano per sola orchestra d’archi, il bellissimo Crisantemi di Giacomo Puccini, pagina breve e poco conosciuta, scritta nel 1890 e dedicata alla memoria di Amedeo di Savoia, duca d’Aosta. Culmine centrale del programma sarà l’eccezionale Salve regina in sol minore di Franz Joseph Haydn per coro, archi e organo concertante. Di seguito un altro brano per sola orchestra che prelude all’ultimo brano in programma, l’Adagio und Fuga in do minore KV 546 di Wolfgang Amadeus Mozart. Il concerto si chiuderà poi con Ecce homo, brano scritto per il Coro e Orchestra Fabio da Bologna da Alessandra Mazzanti che nel 2015 ha vinto il I premio al XII International Composition Contest DONNE IN MUSICA Serbia. Ecce homo è una breve Passione che racconta i momenti salienti dell’avvenimento più grandioso di cui l’umanità sia stata testimone, ossia la crocifissione del Figlio di Dio e la sua resurrezione.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del city brand “èBologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), Convento e Parrocchia della SS. Annunziata (Bologna), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Laboratorio Analisi S. Antonio, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, RE immobiliare, NaturaSì e altri benefattori.





L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti. L’accesso verrà regolato ai sensi del D. L. del 17/03/2022 previa verifica di GREEN PASS rafforzato e uso di mascherine ffp2.