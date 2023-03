Concerto di primavera per ANT

L’organizzazione eventi di GPS Turismo, che ha come finalità la diffusione della cultura musicale classica e lirica conosciuta in tutto il mondo, è lieta di annunciare che sabato 29 aprile 2023, alle ore 20:30, presso la sala del Cinema Nuovo di Vergato, si potrà assistere al grande “Concerto di Primavera” a favore di ANT, Fondazione che da anni opera volontariamente come assistenza ai malati di tumore.

La serata, organizzata in stretta collaborazione con l’Associazione Lirica “Mario del Monaco” di Modena, sotto la Direzione Artistica di Marzio Giossi prevede l’esibizione di artisti di lungo corso, tra cui, il soprano Elisa Benadduce il tenore Christian Cola e il baritono Marzio Giossi, oltre a 50 coristi diretti da Paola Del Verme, un bravissimo pianista Sergio Catalano, che eseguiranno brani di Puccini e Rossini. Un particolare ringraziamento va rivolto agli sponsor dell’evento, primo tra loro il locale Comitato Soci di EmilBanca, al Comune di Vergato per il Patrocinio, e a tutti coloro che vorranno contribuire ‘ pro ANT ’ con la propria donazione spontanea.

Informazioni e Prenotazioni:

Gps Turismo Eventi 379.1182514

Riferimento telefonici A.N.T.



Delegata Silvana Benini 347.1574658