Concerto di raccolta fondi per progetti in Africa e Brasile

Una serata con i “Vocal Vibes – Bologna Glee Club” a Medicina per un concerto di solidarietà

Domenica 7 luglio al Circolo MCL Villa Maria, alle ore 20,30

(accoglienza del pubblico dalle 20:00)



L’associazione Progetto Speranza OdV (www.progettosperanza.com), attiva dal 2008 con progetti in Africa ed in Brasile, oltre che a Bologna, organizza per domenica 7 luglio 2024 una esibizione del gruppo “Vocal Vibes – Bologna Glee Club”, per far conoscere i propri progetti di solidarietà sociale, finalizzati all’istruzione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani.



L’evento si terrà presso il circolo MCL Villa Maria di Medicina (Via Aurelio Saffi 102)

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai progetti su cui l’associazione è impegnata in Africa e in Brasile. Lo spettacolo vuole promuovere le attività dell’associazione e la raccolta dei fondi necessari per il loro proseguimento.



Numerosi i progetti aperti: a Usokami in Tanzania: la Casa della Carità, il centro Sanitario, le scuole materne; nella Repubblica Democratica del Congo: lotta alla malnutrizione e accesso all’istruzione nel territorio di Birava; in Brasile il “Projeto crescer”, per i bimbi di Salvador Bahia, nei Bairro da Paz. L’associazione è inoltre presente sul territorio bolognese con aiuti a famiglie in difficoltà e accompagnamento in percorsi di autonomia.



L'evento è aperto al pubblico, con ingresso libero su prenotazione, inviando una email a eventi@progettosperanza.com, telefonando o inviando un SMS ai numeri 339 839 1264 e 347 899 3448.



I Vocal Vibes sono un gruppo vocale che nasce nel 2018, un esperimento sociale creato da amici e amiche che vengono da differenti esperienze decennali di canto corale. Li unisce il piacere di stare insieme, l’energia e l’armonia, in senso musicale e personale, che traspare dai loro spettacoli.



Il repertorio è come un viaggio nella storia della musica Pop: dal “Quartetto Cetra” ai “Beatles”, dai “Queen” agli “Wham”, dagli “Imagine Dragons” ai “Coldplay”, passando per i temi dei musical più famosi e garantendo un intrattenimento piacevole e conosciuto da giovani e…. Giovani dentro!!

Sono reduci dalla loro prima esperienza all’estero: il gemellaggio con il Coro tedesco WINEHOUSES di Weinheim, tenutosi in Marzo.





Email: eventi@progettosperanza.com