Concerto Gospel - Fabo Mass Choir "together: here we are"

Il progetto di unire due cori gospel amici, il Fano Gospel Choir e gli Spirituals Ensemble di Bologna, nasce circa un anno fa. La passione per il gospel, comune e il desiderio di intraprendere un cammino di formazione insieme hanno fatto nascere altre idee, come questa.

Un intero concerto gospel di un grande coro, Mass Choir, composto da più di 80 elementi, diretto da un grande Maestro, Gianluca Sambataro, direttore di alcuni cori gospel italiani, musicista e performer straordinario. Durante tutto il concerto la sua direzione sarà affiancata dai direttori dei due cori: Caterina Di Placido (Fano Gospel Choir) e Massimo Gallo (Spirituals Ensemble).

La band che accompagnerà l'evento, dal vivo, sarà composta da 4 musicisti: Raffaello Bettazzi alla tastiera, Leonardo Sandrolini al basso, Francesco Corghi alla chitarra e Marco Berti alla batteria.

Il gospel crea una magia fra chi canta, chi dirige, chi suona e il pubblico, che diventa parte fondamentale della condivisione di questa musica, che in attimo si trasforma in emozioni ed energia. Partecipare può essere una esperienza indimenticabile.



La prenotazione è obbligatoria:





Sara 3383991836 (anche whatsapp)