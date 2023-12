Bologna incantata: un magico concerto di Natale nella chiesa dei Celestini

Confabitare, è pronta a regalare un inizio di festività natalizie indimenticabile, a tutti i cittadini di Bologna organizzando un magnifico concerto Gospel che si terrà il 16 dicembre nella suggestiva cornice della chiesa dei Celestini, situata in via D'Azeglio al n.38 alle ore 17:00 con gli Spirituals Ensemble. La scelta di Confabitare di ospitare il concerto Gospel in questa incantevole chiesa storica è un omaggio al patrimonio culturale e artistico di Bologna. L'invito a partecipare al concerto Gospel è esteso a tutti i cittadini di Bologna.

Gli Spirituals Ensemble, un coro Gospel nato a Bologna nel 1982, saranno i protagonisti della serata, e offriranno un repertorio che spazia dai classici della musica Spiritual ai Gospel classici e moderni. La bellezza e l'energia del Gospel saranno portate in primo piano grazie all'entusiasmo e alla maestria di questi interpreti e dai musicisti di talento che accompagnano il coro. Il concerto, diviso in due parti, promette di essere un'esperienza coinvolgente e toccante per chiunque desideri vivere il Natale in un'atmosfera di festa e condivisione: la prima parte del concerto sarà dedicata ai canti Gospel, mentre la seconda parte sarà ai canti natalizi.

Massimo Gallo, il direttore del coro, guiderà gli artisti facendo risuonare la chiesa dei Celestini che con la sua atmosfera suggestiva fornirà il palcoscenico perfetto per questo evento natalizio speciale.